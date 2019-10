Weiterhin EU-Milliarden für alle Regionen Europas

Dank der in NÖ 2016 gegründeten Regionalinitiative, der sich mehr als 400 Städte, Regionen und Organisationen anschlossen, konnte Druck auf die Kommission ausgeübt werden. Alleine für NÖ geht es in den nächsten Jahren um Fördermittel in der Höhe von bis zu 160 Millionen Euro.

Zuletzt sind über die Regionalförderung der EU landesweit Hunderte Projekte in den Bereichen Bildung, Forschung und Wirtschaft unterstützt worden. Hahn betonte im Gespräch mit dem KURIER, dass stärkere Regionen auch in Zukunft eine Zugkraft haben müssten, um ärmere Gebiete mitziehen und weiterentwickeln zu können. „ Niederösterreich hat dabei eine Vorbildfunktion“, sagte Hahn. Das gilt aus seiner Sicht auch für das Europa-Forum Wachau in Stift Göttweig, das im vergangenen Juni in einer modernisierten Form veranstaltet wurde und künftig auch ein Bürgerbeteiligungsmodell für andere Regionen Europas sein soll.