Weißstörche hoben jetzt nach Süd- und Ostafrika ab

Marchegg – 83 Jungstörche wurden heuer in den March- und Thaya-Auen geboren. Nachdem sie ihre Flugkünste geprobt und jeden Tag verbessert haben, hat in diesen Tagen nun auch der letzte Storch das östliche Weinviertel verlassen, um die lange Reise nach Afrika anzutreten. Die Jungstörche verließen die Kolonie im WWF-Schutzgebiet und beim Schloss Marchegg einige Tage vor den Alttieren und fliegen, ohne von den Elterntieren geführt zu werden, nach Afrika. Die Marchegger Störche sind „Oststörche“, denn sie ziehen Tausende Kilometer über den Bosporus, um in Ost- und Südafrika zu überwintern.