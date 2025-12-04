Weinviertler Winzerin ist erste Preisträgerin des Brigitte-Bierlein-Frauenpreises

Der Brigitte-Bierlein-Frauenpreis zeichnet Frauen unter 35 Jahren für ihre herausragenden unternehmerischen oder innovatorischen Leistungen aus. Aus über 100 Einreichungen wurden vier Gewinnerinnen gekürt.

Erster Platz geht ins Pulkautal Den ersten Platz erzielte Katharina Baumgartner, Winzerin und Geschäftsführerin der Domäne Baumgartner. Als erste Frau in zwölf Generationen leitet sie das größte Weingut Österreichs, das in Untermarkersdorf im Bezirk Hollabrunn beheimatet ist. Mit Projekten wie der Musikbeschallung von Weinen, neuen Vermarktungskonzepten, nachhaltiger Bewirtschaftung und der Weiterentwicklung des Pulkautals zu einer Wein- und Kulturdestination stärkt sie die österreichische Weinwirtschaft - und das voller Überzeugung.

Dicht auf den Fersen war der Winzerin die Zweitplatzierte Anja Moser-Tscharf, Geschäftsführerin der „Mireco Österreich", die sich unter anderem für ressourcenschonende Produktionsprozesse und den Aufbau einer zukunftsfähigen Kreislaufwirtschaft einsetzt.

Die Wissenschaftlerin und CEO von „Diamens" Marlene Rezk-Füreder konnte den dritten Platz erreichen. Sie entwickelte einen weltweit einzigartigen Diagnosetest zur frühzeitigen Erkennung von Endometriose auf Basis von Menstruationsblut. Der Maria-Rauch-Kallat-Ehrenpreis ging an Lara Vadlau, Olympiasiegerin im Segeln im Jahr 2024.

