Kreative Winzerin hinter Wein und Events der Domäne Baumgartner

Baumgartner ist 27 Jahre alt und ist - gemeinsam mit ihrem fünf Jahre jüngeren Bruder Lorenz - Geschäftsführerin der Domäne Baumgartner in Untermarkersdorf, dem größten Weinguts Österreich . Ihren Namen verbinden wohl die meisten in Niederösterreich mit einem Krönchen: Zwei Jahre lang - 2022 bis 2024 - war sie Vizeweinkönigin von Niederösterreich . Da lernte sie die Weinbaupolitik im Land kennen. Ihr Gesicht kennt man aber auch aus dem Fernsehen: So hat sie zum Beispiel am 1. Juni die Hochzeit von Richard Lugner kommentiert.

Katharina Baumgartner führt gemeinsam mit ihrem fünf Jahre jüngeren Bruder Lorenz die Domäne Baumgartner in Untermarkersdorf - das größte Weingut in Österreich.

Ihr Tag beginnt um sieben in der Früh und endet meist nachts - und keiner gleicht dem anderen. "Ich hab' 100 Berufe in einem", strahlt die Unternehmerin beim KURIER-Besuch. Als Kind wollte sie Lehrerin werden, verwarf die Idee dann aber. Nach der Unterstufe im Gymnasium hat sie sich für die Weinbauschule in Klosterneuburg entschieden. "Da schließt man mit Matura ab. Ich hätte dann immer noch studieren können, wenn das nichts für mich gewesen wäre", war nicht immer sicher, ob sie den Familienbetrieb übernehmen würde.

Was sie mit "Ich hab' 100 Berufe in einem" meint, wird schnell klar: die Pulkautalerin steht im Keller, entwirft selbst Etiketten, Visitenkarten und Rollups, zudem hat sie Führerscheine für Traktor und Lkw, den sie samt Anhängern fahren darf ("Wenn Not am Mann ist, spring ich ein."), ist auf Weinpräsentationen in der ganzen Welt unterwegs und organisiert Events. Auch Letzteres ist erst mit ihr im Betrieb eingezogen.

Vom Weinkeller in die Welt der Stars

Wenn die Arbeit in der Domäne getan ist, geht's oft ganz bunt und schillernd zu Events. "Ich bin bei einer Weinpräsentation im Marchfelderhof in diese Welt gestoßen", erinnert sich die Geschäftsführerin. Der damalige und legändere Besitzer Gerhard Bocek war von ihr begeistert. Von da an war sie regelmäßig in dem besonderen Lokal in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) und tauchte in die Welt der Stars aus Kunst und Kultur ein.