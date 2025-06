Siegreiches Weinviertel: Zwölf von 24 Weinen wurden zum Landessieger gekürt

„Wir freuen uns sehr über dieses konstante Spitzenergebnis, das die hohe Qualität und das Engagement unserer Weinviertler Betriebe eindrucksvoll bestätigt“, sagt Maria Obermayer , Geschäftsführerin des Regionalen Weinkomitees Weinviertel . „Zwölf Landessieger aus einem Weinbaugebiet ist ein klares Zeichen für die Stärke und Vielfalt unseres Weinschaffens. Besonders erfreulich ist, dass uns unser klares Herkunftsbekenntnis in allen Grüner-Veltliner-Kategorien den Landessieger gebracht hat!“

Mit 38 Podestplätzen – also Platzierungen unter den Top drei – zeigt das Weinviertel auch in der Breite eine herausragende Performance. Das bedeutet, dass rund 53 Prozent aller ausgezeichneten Weine aus dem Weinviertel stammen – ein Beweis für die flächendeckende Qualität der Betriebe in der Region und ausgezeichnete Grundlage, für den dynamischen Weinmarkt bestens gerüstet zu sein.

In fünf Kategorien gingen sogar alle drei Top-Platzierungen ins Weinviertel: Grüner Veltliner klassisch, Welschriesling, Sauvignon Blanc, Perl- und Schaumweine und Zweigelt. Hans Setzer, Vorsitzender des Regionalen Weinkomitees, betont: „Unsere Winzer arbeiten das ganze Jahr mit größter Hingabe, Präzision und Innovationsgeist. Dass sich diese Arbeit so konstant in Top-Bewertungen niederschlägt, macht uns sehr stolz. Wir gratulieren allen Weinviertler Winzerinnen und Winzern zu diesem starken Auftritt!“

Weinviertel DAC als Aushängeschild

Einmal mehr war es der immer echte Grüne Veltliner aus dem Weinviertel mit dem typischen pfeffrig-frischen Aroma, der Weinviertel DAC, der die Verkostungsjury der Landesweinprämierung begeisterte. Alle Sieger und sieben von neun Stockerlplätze der Grüne-Veltliner-Kategorien gingen an den ersten österreichischen Wein mit geschützter Herkunftsbezeichnung. Damit repräsentiert der Weinviertel DAC nicht nur das typische Profil des Weinviertels, dessen Herkunft immer ein Grüner Veltliner ist, sondern auch dessen führenden Qualitätsanspruch.