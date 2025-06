Retzer Weinwoche in vollem Gange: 700 Weine und beste Stimmung

Über den vollbesetzten Garten bei strahlendem Wetter freute sich Österreichs Weinbaupräsident Hannes Schmuckenschlager . "Der österreichische Wein ist in der ganzen Welt bekannt, obwohl wir nur ein Prozent der Weltweinproduktion ausmachen. Aber man kennt uns von Tokio bis New York", ist er stolz. 2024 sei ein "hervorragendes Weinjahr" gewesen, wie Schmuckenschlager erklärte, der hohe Zuckergehalt während der Ernte habe kräftige und würzige Weine hervorgebracht. Derzeit stehen die Weingärten in voller Blüte, die Lese werde später als im Vorjahr stattfinden, prophezeite er, ebenso wie eine "spritzigen, fruchtigen Schliff", beim Jahrgang 2025.

Der Innenminister gestand dem Publikum gleich: "I bin a Mostviertler." Darum vermied er eine Analyse des Weinjahres. "Das wichtigste ist, dass der Wein schmeckt." Dass dies auf die Retzer Weine zutreffe, habe sich im Vorjahr beim Weinlesefest für ihn gezeigt. Er bezeichnete den österreichischen Wein als Markenzeichen in der ganzen Welt. Trotz der launigen Stimmung kam er nicht umhin, an den schrecklichen Amoklauf in Graz zu erinnern. Es sei nun wichtig, für die Sicherheit im Land zu sorgen. "Es ist g'scheiter, ein Gläschen Wein zu trinken, als die ganze Zeit das Handy in der Hand zu haben. Red' ma mit einander, schau ma uns dabei in die Augen", forderte Karner auf.

Ein Fluchtachterl zum Ausklang des Abends

Das fiel im Sparkassengarten nicht schwer. Der Retzer Bürgermeister Stefan Lang (ÖVP) besuchte dem Innenminister, den Bürgermeistern und Abgeordneten der Region die verschiedenen Weinstände, um die edlen Tropfen zu verkosten und mit den Winzern und Besuchern zu plaudern. Zum Abschluss spendierte Karner der Truppe eine Runde Winzerbier - doch Lang konnte ihn dann doch überzeugen, dass das klassische Weinviertler Fluchtachterl nicht fehlen darf.

Die Top-Ten-Winzer 2025: