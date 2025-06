Panne in NÖ: Lenkerin folgte Navi und landete im Retzer Wald

Eine Lenkerin verließ mit ihrem Pkw die asphaltierte Straße "Lange Zeile" in Retz, um über einen Karrenweg nach Niederfladnitz zu gelangen - ihr Navi hatte die Fahrtrichtung so vorgegeben. Der Versuch, ihr Ziel zu erreichen, endete schließlich in einem abgelegenen Waldgebiet im Gemeindegebiet. Die Frau wollte wenden, doch ihr Auto fuhr sich im weichen Untergrund fest, sie kam nicht mehr weiter.