Auf blühenden Feldern: Wo der Senf für die Tube wächst

Die Senfpflanze befindet sich gerade in voller Blüte – darum ging es für einige Journalisten ab auf das Senffeld. Dieses war im Pulkautal im Bezirk Hollabrunn zu finden. Beim Treffpunkt, dem Haugsdorfer Lagerhaus, wartete bereits der Traktor samt Anhänger, der die Truppe zu den Senffeldern im benachbarten Alberndorf chauffierte.

„Der Himmel ist blau, der Senf ist gelb – das sind unsere Landesfarben. Was gibt es Schöneres?“, empfing Helmut Gessl die Gäste. Er ist selbst Senfproduzent und verriet gleich ein Geheimnis: „Die Sorte Veronika ist die beste.“ Diese werde ausschließlich für die Mautner-Markhof-Produktion angebaut.

Das bestätigt Tobias Portugaller von der RWA Raiffeisen Ware Austria/Steirersaat . 3.000 bis 4.000 Tonnen Senf liefere man pro Jahr an das Unternehmen. Dazu brauche es eine Anbaufläche von rund 600 Hektar, „damit alles funktioniert“, sagt Portugaller. „Und wenn’s einmal eine Übermenge gibt, dann wird ein super Konsens gefunden.“

Sein Ziel ist klar: Mehr Senf-Anbaufläche soll zurück in die Region kommen, um Wertschöpfung für die Bauern zu lukrieren. Die Zusammenarbeit mit dem österreichischen Betrieb Mautner Markhof mit Sitz in Wien-Simmering sei eine sehr gute.

„Uns fehlen Werkzeuge“

Lorenz Mayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer NÖ, fand den Schauplatz des Pressegesprächs mitten im Pulkautal „schon fast kitschig“. Er schilderte die Herausforderungen, vor denen die Bauern stehen. „Wir arbeiten unter freiem Himmel“, sprach er das Wetter mit all seinen Extremen an.

Eine weitere Herausforderung: „Uns fehlen die Werkzeuge, um die Kulturen zur Ernte zu bringen.“ Konkret meine er damit die „Pflanzenmedizin“, wie er die fehlenden Pflanzenschutzmittel nennt. Das mache sich bereits bemerkbar: Die Anbaufläche in Österreich beträgt heuer 900 Hektar, im Vorjahr war es noch doppelt so viel. „90 Prozent davon liegen in Niederösterreich.“