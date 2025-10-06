Die Weinlese 2025 bringt in NÖ "ein lebendiges Weinderl"

Das Wort "Jahrhundertwein“ will Reinhard Zöchmann, Weinbaupräsident von Niederösterreich, nicht in den Mund nehmen. Einer seiner Amtskollegen hatte sogar einen "Jahrtausendwein“ vorhergesagt – wenige Tage später ist die Ernte aufgrund starker Regenfälle davongeschwommen. Doch: "Aus heutiger Sicht wird es ein sehr gutes Weinjahr“, ist der Roseldorfer Winzer (Bezirk Hollabrunn) mitten in der Hauptlese sehr zuversichtlich. Die kühlen Nächte und sonnigen Tage haben für die genau richtigen Zuckergrade der Trauben gesorgt.

Die Weine seien sehr fruchtig, dem Grünen Veltliner, der Hauptsorte des Weinviertels, sagt der Präsident eine lebendige Säure voraus. „Es wird also ein lebendiges Weinderl“, sagt Zöchmann. Und er fügt hinzu: „Es wird ein fruchtig-pfeffriger Veltliner.“ Der Ernteertrag wurde vor der Lese als durchschnittlich eingeschätzt, für Niederösterreich bedeutet das 1,6 Millionen Hektoliter. „Ich glaube, dass die Tendenz noch etwas nach oben geht“, so Zöchmann. In der Thermenregion sei die Menge zwar geringer, aber immer noch mehr als im Vorjahr. „Das Kamptal war im vorigen Jahr von Frost betroffen. Da ist der Rebstock ausgeruht und trägt heuer mehr Trauben“, weiß der Winzer. Heuer habe es zum Glück keinen Frost gegeben, auch die Trockenheit war in diesem Jahr kein Thema.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Pamela Schmatz Reinhard Zöchmann ist Weinbaupräsident von Niederösterreich und blickt einem sehr guten Weinjahr entgegen.

Zeit für Spezialitäten Die Hauptlese werde spätestens in der zweiten Oktoberwoche abgeschlossen sein. Dieser Zeitpunkt schafft Möglichkeiten für die Winzer, sich an Spezialitäten wie Beerenauslese oder Eiswein zu probieren: „Die Traube muss im Kern minus sieben Grad haben“, erklärt der Weinbaupräsident die Bedingungen. Eine Außentemperatur von minus zehn Grad über mehrere Stunden ist nötig, um Eiswein zu lesen. „Das könnte funktionieren, weil wir heuer mit der Lese wieder später dran sind.“ Nicht nur das Weinjahr, auch die Lage am Weinmarkt sei gut. Denn Frankreich, Spanien und Deutschland vermelden eine geringere Erntemenge. Der gefragteste Wein aus Österreich auf dem Weltmarkt ist ohne Zweifel der Grüne Veltliner. „Eigentlich müssen wir Donald Trump dankbar sein“, scherzt Zöchmann. Denn durch die Zollpolitik des amerikanischen Präsidenten verzichten die Kanadier auf kalifornischen Wein. „Jetzt trinken sie mehr europäischen und somit auch österreichischen Wein.“

Sorgenkind Rotwein Mit Sorge blickt der Winzer aber auf den Rotwein. In diesem Bereich ist der Markt unter Druck. Das zeige sich vor allem im Burgenland. „Wir merken es bei uns, wenn wir unseren Heurigen offen haben“, spricht Zöchmann aus Erfahrung. An guten Tagen wird da eine Flasche Rotwein verkauft. Das spiegelt sich in Zöchmanns Weingärten wider: Da wachsen zu 90 Prozent Weißweinsorten. Solche Trends gab es aber immer wieder. Bereits 1995 habe es Diskussionen um den Rotwein gegeben, da der Konsum rückläufig war. „Zwei Jahre später hatten wir einen Rotweinboom“, erinnert sich der Roseldorfer. Ein Trend der vergangenen Jahre waren übrigens Naturweine. „Da gibt es noch Liebhaber, der Trend ist aber rückläufig“, weiß der Experte.