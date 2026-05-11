Retz: Pkw-Lenker verursachte Unfall ohne Führerschein

"Pkw gegen Motorrad", lautete die Alarmierung für die Retzer Feuerwehr am Samstagnachmittag. Auf der Retzer Spange im Kreuzungsbereich Richtung Kleinhöflein kollidierten ein Pkw und ein Motorrad.

Frontalzusammenstoß Der Pkw-Lenker (68) fuhr in die Kreuzung ein und hielt auch an. Laut Angaben der Polizei bemerkte er die Motorradfahrerin (19) zwar, fuhr jedoch - vermutlich gedankenverloren - weiter. Dadurch kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Pkw. Der Rettungsdienst versorgte die 19-Jährige bereits, als Feuerwehr und Polizei am Unfallort eintrafen.

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Aufgrund des Verdachts einer Gehirnerschütterung und eines Bauchtraumas wurde die Motorradfahrerin mit dem Christophorus in das Landesklinikum Krems geflogen. Die junge Frau konnte aufgrund ihres Gesundheitszustandes keine Angaben zum Unfallhergang tätigen, schildert die Polizei.

Lenker fährt seit 40 Jahren ohne Führerschein Alle Pkw-Insassen - im Fahrzeug befand sich die Gattin des Lenkers sowie die Enkeltochter - gaben an, durch den Unfall nicht verletzt worden zu sein. Alkohol und Drogen waren nicht im Spiel. Was sich bei den Erhebungen der Polizei aber herausstellte: Der 68-Jährige aus dem Bezirk Hollabrunn besaß keinen Führerschein. Laut eigenen Angaben sei er vermutlich seit 40 Jahren ohne Lenkerberechtigung auf den Straßen unterwegs.