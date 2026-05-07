Nachhaltigkeit im Hotel: Dieser Retzer Betrieb ist Vorreiter

IPP Hotels hat neun Standorte. „Der erste Standort war der Retzer Althof, er ist auch der erste, der die Klimaschutz-Plakette verliehen bekam“, ist Alexander Ipp stolz, als er diese Auszeichnung von Petra Schön, Geschäftsführerin des Klimabündnis NÖ, überreicht bekam. Damit ist der Althof nicht nur der erste Betrieb im Retzer Land (Bezirk Hollabrunn), sondern auch der 60. in Niederösterreich.

„Es sind viele kleine Schritte, die wir aus dem Hausverstand heraus ohnehin schon gemacht haben“, schildert Althof-Leiter Bernd Kleinschuster. Eine tägliche Zimmerreinigung werde in dem Vier-Sterne-Haus zwar angeboten, ist aber nicht notwendig. Ein großer Schritt war die Umstellung von Gas- auf Hackschnitzelheizung im Jahr 2024.

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Keine Sparmaßnahmen, sondern Geisteshaltung Ipp betonte, dass man die Gäste zur Nachhaltigkeit hinführen müsse: „Wir müssen zu dem Thema stehen. Nicht, weil es sich um Sparmaßnahmen handelt, sondern weil es eine Geisteshaltung ist, um unseren Planeten zu erhalten.“ Darum brauche es nicht täglich zehn frische Handtücher; Verpackungen werden gespart. Und das an allen Standorten mit über 300 Mitarbeitern.