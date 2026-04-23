Niederösterreich

35 Mal Gold: Diese Bäckerei aus NÖ ist jetzt Bundeslandsieger

Die Bäckerei Hartner Brot hat ihren Sitz in Schöngrabern im Bezirk Hollabrunn und räumte beim Österreichischen Brotwettbewerb ab.
Sandra Frank
23.04.2026, 05:23

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Bernd Hartner

Das Lehmofenbrot aus Natursauerteig, der Allerheiligenstriezel, das Bio-Gassenhauer-Brot oder das Briochekipferl sind nur vier der insgesamt 35 Produkte von Hartner Brot, die beim Österreichischen Brotwettbewerb mit Gold ausgezeichnet wurden. Diese Anzahl macht die Bäckerei mit Sitz in Schöngrabern im Bezirk Hollabrunn zum Bundesland-Sieger von Niederösterreich. „So gut waren wir noch nie“, erzählt Firmenchef Bernd Hartner strahlend.

Hartner Brot Team

Bäckermeister Bernd Hartner (r.) und ein Team. 

Was den Bäckermeister außerdem stolz macht: Heuer holte Hartner Brot erneut den Kleinbetriebe-Preis für Unternehmen bis 50 Mitarbeiter. „Es ist nicht so einfach, den zu bekommen.“ Zehn Produkte werden dafür  eingereicht. Werden mindestens sieben davon mit Gold ausgezeichnet, erhält der Betrieb den Preis. „Wir haben neun Goldmedaillen und eine Silbermedaille bekommen.“ Damit sicherte sich Hartner Brot die höchste Wertung der 15 Teilnehmer. 

„Kunde soll sehen, was wir können“

Wie werden die Produkte ausgewählt, die beim Österreichischen Brotwettbewerb eingereicht werden? Es sind jene Produkte, die dem Betrieb wichtig sind. „Der Kunde soll sehen, was wir können und soll etwas bekommen, woran er sich orientieren kann“, vergleicht Hartner mit den Prämierungen beim Wein.

Teig

Bernd Hartner

Bernd Hartner

Bernd Hartner

Bernd Hartner

Bernd Hartner

Bernd Hartner in

Bernd Har

Hartner Brot Team

Bernd Hartner in der Backstube

Nur der Allerheiligenstriezel und die Osterpinze werden extra für die Einreichung hergestellt. „Alles andere nehmen wir aus der Tagesproduktion heraus“, betont Hartner. Erfreut ist er, dass das „Bio-Gassenhauer“ eine Goldmedaille bekommen hat. „Es ist ein leiwandes, ganz normales Mischbrot“, erklärt er. 

Renaissance des Vorschussbrots - aber immer nur freitags und samstags

Burger Buns, Laugenbrezel und Butter-Croissant wurden ebenso ausgezeichnet wie der geflochtene Mohnstrudel. Dennoch: „Brot ist unser Thema. Wir sind Brotbäcker“, sagt Hartner über sein Team, das aus 44 Mitarbeitern besteht. 

Das Vorschussbrot aus dem Hause Hartner, ebenfalls mit Gold von der Jury bewertet, erfahre gerade eine Renaissance, so der Bäckermeister. Das traditionelle Weißbrot gibt es nur freitags und samstags.

Bernd Har

Bäckermeister Bernd Hartner mit seinen Pokalen und Goldmedaillen aus dem Österreichischen Brotwettbewerb.

Bei Hartner Brot wird der Teig am Vormittag vorbereitet, damit er ausreichend Zeit hat, sich in den Gärkammern zu entwickeln. „In der Nacht wird dann alles frisch gebacken“, sagt der Firmenchef.

Vier Lehrlinge in der Backstube

Von den 44 Mitarbeitern sind vier Lehrlinge; zwei Mädchen und zwei Burschen. Hartner Brot ist die einzige Bäckerei im Bezirk, die ausbildet. „Gerade in kleinen Betrieben kann man wirklich etwas lernen“, weiß der Chef. So werde dem Fachkräftemangel entgegengewirkt.

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Pensionierter Bäcker wurde reaktiviert

Wie gut das Team in Schöngrabern funktioniert, macht Hartner an einem Beispiel fest: „Einer meiner Bäcker ist im vergangenen Jahr in Pension gegangen. Den habe ich jetzt wieder reaktiviert.“ Zweimal pro Woche ist der Pensionist, der 46 Jahre lang Bäcker war, am Vormittag für die Lehrlinge da und erklärt ihnen die traditionellen und wichtigen Handgriffe. „Das gibt es bei kleinen Betrieben so nirgends“, ist Hartner dankbar für den Zusammenhalt

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