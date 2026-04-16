Stadtmuseum Hollabrunn zeigt Reliefs der Apsis Schöngrabern

Am 9. April öffnete das Stadtmuseum Hollabrunn seine Türen für die ersten Besucherinnen und Besucher der Saison.

Der erste Vortrag des Jahres widmete sich der sogenannten "Steinernen Bibel", einer Reliefdarstellung an der Apsis in Schöngrabern (Bezirk Hollabrunn). Unter fachlicher Leitung von Kirchenführer Franz Wolf wurden Interessierten in die Welt der romanischen Kirche und der Apsis, die in der Kirche den Altar beherbergt, eingeführt.