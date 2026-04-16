Stadtmuseum Hollabrunn zeigt Reliefs der Apsis Schöngrabern
Am 9. April öffnete das Stadtmuseum Hollabrunn seine Türen für die ersten Besucherinnen und Besucher der Saison.
Der erste Vortrag des Jahres widmete sich der sogenannten "Steinernen Bibel", einer Reliefdarstellung an der Apsis in Schöngrabern (Bezirk Hollabrunn). Unter fachlicher Leitung von Kirchenführer Franz Wolf wurden Interessierten in die Welt der romanischen Kirche und der Apsis, die in der Kirche den Altar beherbergt, eingeführt.
Reliefdarstellungen mit Aktualität
Der Herausgeber der Geraser Hefte 89, Sebastian Kreit, präsentierte unterdessen die Reliefdarstellungen der Apsis und die Bilder von Linde Brodner, die im Festsaal der Marktgemeinde Schöngrabern ausgestellt wurden.
- Präsentation der HAK: Bereits am 16. April (19 Uhr) findet eine Präsentation der Multimediaanwendungen der Hollabrunner Handelsakademie für das Stadtmuseum Hollabrunn statt. Das Projekt begann im Zuge einer Diplomarbeit von Schülern über das Museum. Ein Podcast über die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Hollabrunn, Erstellung von Texten und multimediale Anwendung durch QR-Codes waren die Folge.
- Kirchenführung in Schöngarbern: Am 18. April um 16 Uhr führt abermals Franz Wolf durch die Kirche und die steinerne Bibel. Auch Sebastian Kreit und Linde Brodner sind wieder mit von der Partie.
- Ausstellungseröffnung Blaudruck: Die Vernissage findet am 7. Mai um 19 Uhr statt.
- Workshop: Am 9. Mai gibt es im Stadtmuseum Hollabrunn von 9 bis 13 Uhr einen künstlerischen Workshop für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren.
Zentrales Thema der Präsentation war der Kampf zweier Tiere auf der Apsis: Der Geistliche erklärt dazu: "Ein Kranich, eine Allegorie der Tugenden Wachsamkeit und Klugheit, wird vom tückischen und bösen Wolf - er ist das Symbol des Lasters - zermalmt. In der Szene steht der Mensch, der täglich den Übeltaten ausgesetzt wird und dem falsche Wahrheiten vorgegaukelt werden."
Zum Abschluss der Eröffnungsveranstaltung stellte Iris Andraschek den Bezug der Apsis zur Gegenwart her. Die Würdigungspreisträgerin Bildende Kunst 2025 ging dabei auf gesellschaftliche und ökologische Themen ein. 80 Gäste lauschten dem Vortrag zur Apsis aus Schöngrabern.
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