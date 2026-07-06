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Bezirk Hollabrunn

Flurbrand an der S3: Feuerwehr Wullersdorf im Einsatz

Eine Fläche von etwa 300 Quadratmetern war bereits abgebrannt, als die Wullersdorfer Feuerwehr am Einsatzort eintraf.
06.07.2026, 20:44

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Flurbrand Wullersdorf

Einmal mehr hieß es für die Feuerwehren im Bezirk Hollabrunn am Montag: Ausrücken zu einem Flurbrand.

Feuerwehreinsatz: Aus Flurbrand drohte Waldbrand zu werden

Feuer breitete sich rasch aus

Auf der Weinviertler Schnellstraße S3 im Bereich der Betriebsumkehr der Asfinag stand eine etwa 300 Quadratmeter große Fläche in Brand. Binnen weniger Minuten waren die Kameraden der Feuerwehr Wullersdorf, die von der Feuerwehr Hollabrunn unterstützt wurden, vor Ort. Aufgrund der trockenen Vegetation breitete sich das Feuer rasch aus.

Flurbrand Wullersdorf

Flurbrand Wullersdorf

Flurbrand Wullersdorf

Flurbrand Wullersdorf

Die Feuerwehr startete sofort den Löschangriff, zusätzlich kamen Feuerpatschen zum Einsatz, um den Flächenbrand rasch einzudämmen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Nach erfolgreichem Ablöschen wurde die betroffene Fläche umfassend nachgekühlt, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen.

Nach rund 45 Minuten war der Einsatz erfolgreich beendet. 

Hollabrunn
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