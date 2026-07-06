Flurbrand an der S3: Feuerwehr Wullersdorf im Einsatz

Einmal mehr hieß es für die Feuerwehren im Bezirk Hollabrunn am Montag: Ausrücken zu einem Flurbrand.

Auf der Weinviertler Schnellstraße S3 im Bereich der Betriebsumkehr der Asfinag stand eine etwa 300 Quadratmeter große Fläche in Brand. Binnen weniger Minuten waren die Kameraden der Feuerwehr Wullersdorf , die von der Feuerwehr Hollabrunn unterstützt wurden, vor Ort. Aufgrund der trockenen Vegetation breitete sich das Feuer rasch aus.

Die Feuerwehr startete sofort den Löschangriff, zusätzlich kamen Feuerpatschen zum Einsatz, um den Flächenbrand rasch einzudämmen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Nach erfolgreichem Ablöschen wurde die betroffene Fläche umfassend nachgekühlt, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen.

Nach rund 45 Minuten war der Einsatz erfolgreich beendet.