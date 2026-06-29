Pinkelstein: Kult-Denkmal im Weinviertel feiert großes Jubiläum
Wolfgang Amadeus Mozart reiste im Jahr 1787 gleich zweimal über die alte Prager Poststraße durch das Weinviertel. Diese Tatsache ist der Grundstein für eine Legende, die heuer ihr 50-Jahr-Jubiläum feiert: Kurz vor Hollabrunn musste die Kutsche des Musikers anhalten, denn dieser musste sich dringend erleichtern; und zwar an einem markanten Stein in der Raschalaer Kellergasse.
In Erinnerung an die Reise von Mozart vor genau fünfzig Jahren, am geschichtsträchtigen Schalttag des 29. Februar 1976, wurde in Raschala ein Denkmal gesetzt, das heute weit über die Grenzen des Weinviertels hinaus als Symbol für Humor und Tradition bekannt ist: der Raschalaer Pinkelstein.
Festakt und Enthüllung der Gedenktafel
Dieses Jubiläum feiern „D'Raschalaer Köllamauna“ bereits das ganze Jahr. Das traditionelle „Ringelrein am Pinkelstein“ wird zum zweitägigen Event: Am 4. Juli beginnt das Kellergassenfest um 17 Uhr, der Festakt geht um 18 Uhr über die Bühne, dabei werden Zeitzeugen geehrt.
- 12. September, 17 Uhr: Die Raschalaer Kellergasse ehrt ihren berühmtesten Besucher, Wolfgang Amadeus Mozart, mit einem Konzert am „Himmlischen Platzerl“. Unter der Leitung von Reinhold Rieger erklingen ausgewählte, bekannte Werke von Meister Mozart.
- 29. November, 10 bis 18 Uhr: Am ersten Advent laden die Raschalaer Köllamauna traditionell zum Adventmarkt in die Kellergasse ein.
Die Stadtmusik Hollabrunn spielt beim Frühschoppen am 5. Juli auf (ab 10 Uhr), dabei wird eine Gedenktafel feierlich enthüllt.
Die Köllamauna freuen sich über zahlreiche Besucher, um gemeinsam auf fünf Jahrzehnte „Pinkelstein“ und den Erhalt ihrer einzigartigen Kellergasse anzustoßen.
Kommentare