Pinkelstein: Kult-Denkmal im Weinviertel feiert großes Jubiläum

Wolfgang Amadeus Mozart reiste im Jahr 1787 gleich zweimal über die alte Prager Poststraße durch das Weinviertel . Diese Tatsache ist der Grundstein für eine Legende, die heuer ihr 50-Jahr-Jubiläum feiert: Kurz vor Hollabrunn musste die Kutsche des Musikers anhalten, denn dieser musste sich dringend erleichtern; und zwar an einem markanten Stein in der Raschalaer Kellergasse .

In Erinnerung an die Reise von Mozart vor genau fünfzig Jahren, am geschichtsträchtigen Schalttag des 29. Februar 1976, wurde in Raschala ein Denkmal gesetzt, das heute weit über die Grenzen des Weinviertels hinaus als Symbol für Humor und Tradition bekannt ist: der Raschalaer Pinkelstein.

Festakt und Enthüllung der Gedenktafel

Dieses Jubiläum feiern „D'Raschalaer Köllamauna“ bereits das ganze Jahr. Das traditionelle „Ringelrein am Pinkelstein“ wird zum zweitägigen Event: Am 4. Juli beginnt das Kellergassenfest um 17 Uhr, der Festakt geht um 18 Uhr über die Bühne, dabei werden Zeitzeugen geehrt.