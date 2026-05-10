Im Radlbrunner Weingut Pröll knallten die Sektkorken

70 Prozent Chardonnay, 30 Prozent Weißburgunder, das ist das Rezept für den „Blanc de Blancs Reserve“, dem neuen Sekt des Radlbrunner Weinguts Pröll im Bezirk Hollabrunn.

Jungwinzer Maximilian Pröll lud zur Präsentation, die Schauspieler Rudi Roubinek launig moderierte. Er begrüßte etwa eine „junge attraktive Frau, die sich gern mit Flaschen fotografieren lässt“. Mit diesen Worten holte er Bundesweinkönigin Laura auf die Bühne im Winzerhof der Prölls. Sekt als hochwertiger Schaumwein liege derzeit voll im Trend.

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Mit dem Säbel die Sektflasche geköpft „Wir sind als Familie sehr glücklich, dass heute so viele Gäste gekommen sind“, sagte der Winzer, der in einen vollen Hof blicken konnte. Der neue Sekt besteche durch die erfrischende Säure im Grundwein. 36 Monate dauert es vom Wein bis zum Sekt, bei dem die zweite Gärung in der Flasche stattfindet. Mit leichten 11,5 Promille Alkoholgehalt sei der „Blanc de Blancs“ ideal zum Trinken, versicherte Pröll, bevor er den Champagnersäbel zückte und zum Sabrieren ansetzte. So wird das Köpfen der Sektflasche mit dem Säbel genannt.