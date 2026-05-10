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Niederösterreich

Im Radlbrunner Weingut Pröll knallten die Sektkorken

Maximilian Pröll präsentierte den „Blanc de Blancs Reserve“ und köpfte die erste Sektflasche mit einem Champagnersäbel.
Sandra Frank
10.05.2026, 07:14

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Weingut Pröll

70 Prozent Chardonnay, 30 Prozent Weißburgunder, das ist das Rezept für den „Blanc de Blancs Reserve“, dem neuen Sekt des Radlbrunner Weinguts Pröll im Bezirk Hollabrunn.

Jungwinzer Maximilian Pröll lud zur Präsentation, die Schauspieler Rudi Roubinek launig moderierte. Er begrüßte etwa eine „junge attraktive Frau, die sich gern mit Flaschen fotografieren lässt“. Mit diesen Worten holte er Bundesweinkönigin Laura auf die Bühne im Winzerhof der Prölls. Sekt als hochwertiger Schaumwein liege derzeit voll im Trend.

Sektpräsentation Pröll

Im Radlbrunner Weingut Pröll knallten die Sektkorken

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Im Radlbrunner Weingut Pröll knallten die Sektkorken

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Weingut Pröll

Sektpräsentation Pröll

Sektpräsentation Pröll

Sektpräsentation Pröll

Sektpräsentation Pröll

Sektpräsentation Pröll

Mit dem Säbel die Sektflasche geköpft

„Wir sind als Familie sehr glücklich, dass heute so viele Gäste gekommen sind“, sagte der Winzer, der in einen vollen Hof blicken konnte. Der neue Sekt besteche durch die erfrischende Säure im Grundwein. 36 Monate dauert es vom Wein bis zum Sekt, bei dem die zweite Gärung in der Flasche stattfindet. Mit leichten 11,5 Promille Alkoholgehalt sei der „Blanc de Blancs“ ideal zum Trinken, versicherte Pröll, bevor er den Champagnersäbel zückte und zum Sabrieren ansetzte. So wird das Köpfen der Sektflasche mit dem Säbel genannt.

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Danach ging’s ans Verkosten: Der Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes, Josef Pröll, Onkel des Jungwinzers, stieß mit Bundesweinkönigin Laura, dem früheren Landeshauptmann Erwin Pröll und “Dancing-Star" Aaron Karl an. Alle befanden: Der Winzer hat seine Arbeit gut gemacht. “Das Glas braucht auch Inhalt, sonst ist es langweilig", sprach der Mentor des Winzers, Bradley Knowles - übrigens Südafrikaner und Vizepräsident der Sommelier Union Austria - vom richtigen Glas für den Sekt. 

Hollabrunn Erwin Pröll
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