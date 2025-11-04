Die "Leader" aus Niederösterreich entwickelten im Pulkautal neue Ideen

Die Vertreter aller 19 Leader-Regionen Niederösterreichs fanden sich im Bezirk Hollabrunn im Pulkautal zum Vernetzungstreffen ein. Das JUFA Hotel in Seefeld-Kadolz war jener Ort, wo aktuelle Themen der Regionalentwicklung diskutiert wurden und die gemeinsame Positionierung von Leader für die Zukunft vorbereitet wurde.

In der ehemaligen Eselsmühle bildeten die Teilnehmer Arbeitsrunden, um zu definieren, wie Leader seine Rolle als Motor der Regionalentwicklung und als Innovationslabor für den ländlichen Raum weiter stärken kann. Nähe zu den Menschen und Wissen um regionale Bedürfnisse Im Fokus lag zudem die nächste Förderperiode. Welche Alleinstellungsmerkmale, die sogenannten USPs, hat Leader in den einzelnen Regionen? Die Nähe zu den Menschen, das Wissen um regionale Bedürfnisse und die Fähigkeiten, innovative Ideen mit Beteiligung der Bevölkerung umzusetzen. Zudem fungiert Leader als wichtige Netzwerkstelle zwischen Projektträgern wie Gemeinden, Vereinen, Unternehmen, der Bevölkerung und der Landesverwaltung.

Nachdem sich die Teilnehmer Gedanken über Zukunft und Ziele gemacht hatten, wurden Projekte aus der Region erkundet: Von touristischen Nächtigungsangeboten in der Kellergasse über die Initiative "Kellerwohlfühlplätze" bis hin zur Führung durch die Domäne Baumgartner in Untermarkersdorf. Diese Exkursion zeigte eindrucksvoll, wie regionale Wertschöpfung, Tourismus und Kulturlandschaft sinnvoll verbunden werden können.

Am zweiten Tag des Treffens stand das Thema Gemeindefinanzen im Mittelpunkt. Finanzexperte Christian Schleritzko gab wertvolle Einblicke in die aktuelle finanzielle Situation der Gemeinden und mögliche Handlungsspielräume. Landesweite Leader-Tage und neues Imagevideo Nach vielen Rückfragen und Diskussion wurden konkrete Maßnahmen für die gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit beschlossen: Die Ideen reichen von landesweiten „Leader-Tagen“ sowie ein neues Leader-Imagevideo, wo die Wirkung der Leader-Arbeit und der Projekte anschaulich präsentiert werden. Zudem wurden die nächsten Schritte der niederösterreichweiten Zusammenarbeit im kommenden Jahr fixiert.