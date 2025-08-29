Neue Impulse für Stadtentwicklung: Hollabrunner erkundeten Znaim

Fachlicher Austausch über die Landesgrenzen hinweg - das war das Ziel einer Exkursion der Leader Region Weinviertel-Manhartsberg, mit Vertretern der Kleinregionen Schmidatal-Manhartsberg, Pulkautal und Retzer Land sowie einigen Bürgermeistern. Konkret wurde die tschechische Stadt Znaim angesteuert, um Einblicke in aktuelle Stadtentwicklungsprojekte zu erhalten.

Der Nachmittag begann unter der neu renovierten Rathausturmspitze, wo die Gruppe von Vizebürgermeister Jiří Kacetl empfangen wurde. Bei Kaffee im historischen Rathaus stellte er die Eckdaten und Schwerpunkte der Stadtentwicklung vor. Ein Blick in die gemeinsame Geschichte Bei einem Rundgang durch das historische Zentrum erhielten die Teilnehmer spannende Einblicke in architektonische und städtebauliche Projekte sowie in die gemeinsame österreichisch-tschechische Geschichte. Kacetl, selbst Historiker, verknüpfte Vergangenheit und Gegenwart auf anschauliche Weise und zeigte, wie historische Zusammenhänge auch die heutige Stadtpolitik prägen.

Ein Highlight war der Besuch der Znaimer Burg: Das weitläufige Areal wird derzeit in enger Zusammenarbeit zwischen Stadt und privaten Investoren zu einem lebendigen Kultur- und Gastronomiezentrum entwickelt. Vom Burghof bot sich ein beeindruckender Ausblick auf das Thayatal mit Stausee, Nationalpark und dem historischen Panorama der Stadt bis hinüber zur österreichischen Grenze. Bier und Wein wurden verkostet Teil des Burgkomplexes sind auch der neu restaurierte Znaimer Brauereibetrieb mit einer Ausstellung zur Bierkultur sowie die Wein-Enothek der Region. Dort testete die Gruppe das innovative „By the Glass®“-System, das aus mehr als 70 Weinen der Znaimer Weinbauregion individuelle Verkostungen in unterschiedlichen Mengen ermöglicht.