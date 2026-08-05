In der Nacht auf Mittwoch kam es nach Mitternacht auf der Bundesstraße B 3 in Bisamberg im Bezirk Korneuburg zu einem Verkehrsunfall: Ein 38-jähriger Lenker eines Klein-Lkw aus dem Bezirk Hollabrunn dürfte mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten sein und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 50-jährigen Wiener gelenkt wurde. Der Pkw-Lenker wurde dabei verletzt.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Klein-Lkw in Richtung Langenzersdorf unterwegs, wie die Polizei mitteilt. Durch die Wucht der Kollision wurde das Auto auf den Fahrbahnteiler zur Nebenfahrbahn geschleudert. Der 50-jährige Pkw-Lenker erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Korneuburg transportiert.

Positiver Alkomattest: Führerschein abgenommen

Ein beim 38-jährigen Lenker des Transporters durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird sowohl der Staatsanwaltschaft Korneuburg als auch der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg angezeigt.