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Niederösterreich

Bisamberg: Unfall auf B 3 mit Alko-Lenker fordert Verletzten

Der Alko-Test bei dem 38-jährigen Lenker aus dem Bezirk Hollabrunn verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.
05.08.2026, 12:14

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Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

In der Nacht auf Mittwoch kam es nach Mitternacht auf der Bundesstraße B 3 in Bisamberg im Bezirk Korneuburg zu einem Verkehrsunfall: Ein 38-jähriger Lenker eines Klein-Lkw aus dem Bezirk Hollabrunn dürfte mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten sein und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 50-jährigen Wiener gelenkt wurde. Der Pkw-Lenker wurde dabei verletzt.

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Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Klein-Lkw in Richtung Langenzersdorf unterwegs, wie die Polizei mitteilt. Durch die Wucht der Kollision wurde das Auto auf den Fahrbahnteiler zur Nebenfahrbahn geschleudert. Der 50-jährige Pkw-Lenker erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Korneuburg transportiert.

Positiver Alkomattest: Führerschein abgenommen

Ein beim 38-jährigen Lenker des Transporters durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird sowohl der Staatsanwaltschaft Korneuburg als auch der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg angezeigt.

Blaulicht Korneuburg Hollabrunn
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