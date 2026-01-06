"fun4all": Hollabrunn feiert ohne Barrieren bei integrativem Gschnas

Tanzen, Lachen, Begegnen - das ist das Motto von "fun4all☺cu". Das ist der Name des integrativen Gschnas im Hollabrunner Stadtsaal, zu dem jeder kommen darf, der 15 Jahre und älter ist.

"Es ist immer am Donnerstag vor den Semesterferien. Da sind alle noch da, haben aber keinen Stress", spricht Maria Breindl über den Termin. Heuer wird also am 29. Jänner im Stadtsaal gefeiert. Die Vorbereitungen laufen und jeder weiß, was noch zu tun ist. Achte Auflage heuer Breindl und Michaela Böhm sind die federführenden Organisatorinnen, die ihr ganzes Herzblut in das integrative Gschnas stecken - und das von Anfang an. Heuer geht "fun4all☺cu" in die achte Runde. "Drei Mal mussten wir schweren Herzens coronabedingt absagen", erinnert sich Breindl. Auch wenn es allen schwer fiel, weil das Gschnas sehr gut angenommen wird, sei es die richtige Entscheidung gewesen.

Die richtige Entscheidung war es auch, das Faschingsfest für behinderte und nicht behinderte Jugendliche überhaupt aus der Taufe zu heben, darin sind sich die beiden Frauen einig. "Wir haben einen Fernsehbericht über eine ähnliche Veranstaltung gesehen und haben gesagt: So etwas brauchen wir auch", erinnert sich Böhm. "fun4all" als Fixpunkt im Ballkalender Gesagt, getan. Die beiden waren Lehrerinnen an der Allgemeinen Sonderschule in Hollabrunn, die Breindl später leitete. Sie warf ihr Netzwerk an, denn das Ziel war klar: "Fun4all soll ein fixer Bestandteil im Hollabrunner Ballkalender werden", erinnert sich die ehemalige Schulleiterin. Und zwar für Menschen ab 15 Jahren.

fun4all☺cu 2026 Das integrative Gschnas " fun4all☺cu" findet heuer am 29. Jänner im Hollabrunner Stadtsaal statt.

findet heuer am 29. Jänner im Hollabrunner Stadtsaal statt. Es beginnt um 17 Uhr und endet um 21 Uhr, die "fun4all"-Hymne wird zu Beginn und um 20.30 Uhr gespielt.

Der Eintritt ist frei.

Jeder Gast erhält Bon im Wert von 2 Euro und ein Armband mit dem unverkennbaren Smiley.

Eingeladen sind Menschen ab 15 Jahren, es geht um Begegnung, Kommunikation, um einen vergnügten Abend in einem bunten Miteinander, ohne Barrieren.

Tische können unter fun4all.htl-hl.ac.at reserviert werden.

Um Barrieren abzubauen, wurden alle Schulen in der Bezirkshauptstadt mit ins Boot geholt. Die beiden Sonderschullehrerinnen stellten ihr Konzept beim Bürgermeister, damals noch Erwin Bernreiter, vor. "Er hat gesagt, das schaff" ma schon", ist Breindl froh, dass der Event von Beginn an von der Gemeinde unterstützt worden ist. Höchste Zeit für integratives Gschnas Kiwanis, Lions, Rotarier - alle wurden kontaktiert. "Alle haben ja gesagt und uns unterstützt", erinnert sich Breindl, denn es sei höchste Zeit für eine solche Veranstaltung gewesen. Jede Schule darf bei der Planung und Umsetzung ihre Stärken einbringen. Cocktails mixen, des Buffet bestücken, dekorieren, musizieren, tanzen oder bei der Technik helfen. "Das Sonnendach ist auch immer dabei", schildert Breindl, dass die Klienten der Hollabrunner Behinderteneinrichtung in jedem Jahr zu den Gästen zählen.

"Eine Mutter, die ich nicht kenne, ist bei einem Gschnas zu mir gekommen und hat mir mit Tränen in den Augen dafür gedankt, dass ihr Bub kommen kann", erzählt Böhm von einem berührenden Moment. Da nickt Breindl wehmütig: "Es gibt nichts, wozu sie eingeladen und willkommen sind." Alle sind willkommen Doch zum "fun4all" sind alle eingeladen und alle willkommen, bei freiem Eintritt. "Es ist schön zu sehen, wie die Vorbehalte nachlassen und alle lustig sind", beobachtet Breindl jedes Jahr, dass behinderte Menschen und jene ohne Beeinträchtigung miteinander tanzen und lachen. "Es darf jeder kommen, es ist eine öffentliche Veranstaltung", betonen die Organisatorinnen. Eine Seniorengruppe hat sich schon angesagt.

"Eine Mutter hat mir mit Tränen in den Augen gedankt, dass ihr Bub kommen kann." von Michaela Böhm "fun4all"-Organisatorin

Ein Highlight des Events ist die "fun4all"-Hymne, die der Hollabrunner Musiker Peter Dissauer, auch bekannt als "Dixie", für die inklusive Veranstaltung komponiert hat. "Die wird am Anfang und am Ende vom Gschnas gespielt. Da hüpf ma, wie junge Pupperl", schmunzelt Breindl. Alkoholfrei, aber mit bester Laune Und das ganz ohne Alkohol. Den gibt es beim "fun4all" nämlich nicht. "Dafür haben wir uns bewusst entschieden", schildern die Organisatorinnen. Denn behinderte Menschen müssen oft Medikamente nehmen, die sich nicht mit Alkohol vertragen. Darum wird ganz darauf verzichtet. Was zum Gschnas ebenso dazu gehört wie die Hymne, ist der Smiley, der auf einem Armband für jeden Gast gute Laune verbreiten soll.