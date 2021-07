Weinviertel: Frauenleiche in Bettzeuglade entdeckt

Mordalarm herrscht beim Landeskriminalamt NÖ nach einem grauenvollen Leichenfund in der Gemeinde Strasshof an der Nordbahn. Nachdem sie von der 43-Jährigen Sabine W. seit über einer Woche kein Lebenszeichen hatte und die Frau keinen einzigen Telefonanruf beantwortete, ging ihre Schwester Donnerstagabend zur Polizei. Die Exekutive veranlasste daraufhin eine Türöffnung in der Wohnung in dem Mehrparteienwohnhaus und machte eine schockierende Entdeckung.