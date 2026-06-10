Ernstbrunn: Sieben neue Wolfswelpen im Wolf Science Center

Die Freude im Wolf Science Center (WSC) im Wildpark Ernstbrunn im Bezirk Korneuburg ist groß, denn gleich sieben nordamerikanische Grauwölfe haben dort ihr neues Zuhause bezogen. Die Core Facility Wolf Science Center (CF-WSC) der Vetmeduni knüpft damit an die erfolgreiche Welpenaufzucht von 2024 an, als nach achtjähriger Pause erstmals wieder Jungtiere einzogen.

Sieben Welpen, alle unterschiedlich Die Geschwister Aponi, Tuari und Helaku machten den Anfang - zwei Wochen später folgte Nara sowie das zweite Geschwistertrio bestehend aus Denahi, Nayati und Catori. Alle sieben stammen aus europäischen Wildparks. In den kommenden Monaten lernen die Welpen Schritt für Schritt ihre neue Umgebung und ihre Bezugspersonen kennen. Dabei entsteht eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Mensch und Tier - die Grundlage dafür, dass die Wölfe später stressfrei und auf freiwilliger Basis an wissenschaftlichen Studien teilnehmen können. „Jeder Wurf bringt neue Charaktere mit sich. Man merkt schnell, wer der Mutige ist, wer eher vorsichtig und wer am liebsten alles gleichzeitig erkunden würde“, erzählt die wissenschaftliche Leiterin des WSC, Marianne Heberlein.

Der Wolf-Nachwuchs auf einem Blick Aponi: Das Wolfsmädchen ist für ihr junges Alter schon sehr eigenständig und abenteuerlustig. Oft führt die kleine Draufgängerin die Streifzüge durch das Gehege an.

Das Wolfsmädchen ist für ihr junges Alter schon sehr eigenständig und abenteuerlustig. Oft führt die kleine Draufgängerin die Streifzüge durch das Gehege an. Tuari: Der Wolfsrüde ist der kleinste der drei Geschwister (Aponi und Helaku). Seine überschaubare Körpergröße kompensiert er mit viel Witz und Charme.

Der Wolfsrüde ist der kleinste der drei Geschwister (Aponi und Helaku). Seine überschaubare Körpergröße kompensiert er mit viel Witz und Charme. Helaku: Der Bruder von Aponi und Tuari macht seinem Namen wirklich alle Ehre. „Helaku“ bedeutet „voller Sonne“ und tatsächlich ist er ein richtiger Sonnenschein.

Der Bruder von Aponi und Tuari macht seinem Namen wirklich alle Ehre. „Helaku“ bedeutet „voller Sonne“ und tatsächlich ist er ein richtiger Sonnenschein. Denahi: Er ist der Bruder von Catori und Nayati und beginnt, langsam die Welt zu erkunden. Im ersten Moment ist er draufgängerisch, aber kurz darauf doch lieber etwas vorsichtig.

Er ist der Bruder von Catori und Nayati und beginnt, langsam die Welt zu erkunden. Im ersten Moment ist er draufgängerisch, aber kurz darauf doch lieber etwas vorsichtig. Catori: Die freche Wölfin ist sehr neugierig und erkundet wahnsinnig gerne mit den anderen Welpen das Gehege.

Die freche Wölfin ist sehr neugierig und erkundet wahnsinnig gerne mit den anderen Welpen das Gehege. Nayati: Der Wolfsrüde ist ein ruhiger, gemütlicher „Bär“. Er schläft gerne und noch viel lieber frisst er, als das Gehege zu erkunden.

Der Wolfsrüde ist ein ruhiger, gemütlicher „Bär“. Er schläft gerne und noch viel lieber frisst er, als das Gehege zu erkunden. Nara: Für einen Wolfswelpen ist Nara erstaunlich unkompliziert, sanft und lieb. Sie versteht sich mit ihren älteren und jüngeren Ziehgeschwistern gleichermaßen gut.

Am WSC leben Wölfe und Hunde in getrennten Gruppen und werden unter vergleichbaren Bedingungen gehalten. Dieser einzigartige Ansatz erlaubt es Wissenschaftern aus aller Welt, Fragen rund um Domestikation, Kognition, Sozialverhalten und Physiologie zu untersuchen. Die Ergebnisse tragen wesentlich dazu bei, das Zusammenleben von Mensch und Wolf auf eine fundierte wissenschaftliche Grundlage zu stellen. Mit den sieben Neuankömmlingen umfasst die Einrichtung nun 15 Wölfe und zehn Hunde. Wölfe und Hunde im wissenschaftlichen Vergleich Das Wolf Science Center ist als Core Facility an der Vetmeduni angesiedelt und steht sowohl universitären als auch externen Forschern offen. Es ist weltweit eine der wenigen Einrichtungen, die es ermöglicht, an Menschen gewöhnte Wölfe und Hunde unter vergleichbaren wissenschaftlichen Bedingungen zu erforschen. Neben der Forschung setzt das WSC auf Wissenstransfer und lädt Interessierte regelmäßig ein, die Arbeit vor Ort kennenzulernen.

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