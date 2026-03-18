Niederösterreich

Horror-Komödie im Weinviertel: Dracula spielt in vollem Keller

Im Retzer Erlebniskeller wird wieder Theater gespielt: Für Dracula gibt's zwar keine Karten mehr, aber für 2027 steht eine neue Produktion an.
Sandra Frank
18.03.2026, 15:47

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Dracula Retzer Erlebniskeller

Graf Dracula treibt ab Ende März bis Mitte Mai erneut sein Unwesen unter der Weinstadt Retz im Bezirk Hollabrunn: Das Labyrinth des Erlebniskellers ist einmal mehr Schauplatz eines Theaterstücks, das es so in der Region kein zweites Mal gibt.

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Anja Hrauda als Graf Dracula

Anja Hrauda schlüpft ab 27. März wieder in die bekannte Rolle von Graf Dracula - als dieser treibt sie im Retzer Erlebniskeller ihr Unwesen. 

Bissige Vampir-Persiflage

Die bissige Horror-Komödie bringt die goldenen 1920er-Jahre, Glitzer, Glamour und natürlich Dracula in die Retzer Unterwelt. Ursula Leitner und Nikolaus Stich führen dabei Regie. Das Duo ließ sich von Bram Stokers "Dracula", F. Scott Fitzgeralds Klassiker “The Great Gatsby" und Komödien wie “Tanz der Vampire" inspirieren - und so entstand die Vampir-Persiflage mitten in den “Roaring Twenties".

Dracula Retzer Erlebniskeller

Dracula Retzer Erlebniskeller

Dracula Retzer Erlebniskeller

Dracula Retzer Erlebniskeller

Dracula Retzer Erlebniskeller

Das Stück ist eine Wiederaufnahme, bereits 2025 feierte der mysteriöse Graf Dracula seine dekadenten Partys. Bei diesen ist das Publikum in Retz immer mittendrin. Denn das Wandertheater führt durch den Keller, da treffen die Besucher nicht nur den Vampir selbst, sondern auch Nachbarin Lucy oder auch Professor Van Helsing, der Lucys letzte Rettung sein könnte, die nach einer feuchtfröhlichen Nacht bei Dracula erkrankt ist.

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2027 wird der Erlebniskeller mit einer neuen Produktion bespielt

Die schlechte Nachricht für alle Fans des Theaters im Erlebniskeller, ist eine gute für den Theaterverein “handicapped unicorns NÖ: Alle 20 Termine sind bereits ausverkauft. "Wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch und das Interesse an Dracula. Es ist unglaublich, dass wir bereits ausverkauft sind", ist Regisseurin Leitner begeistert. “Die Inszenierung wird vom Publikum regelrecht gefeiert und sorgt Abend für Abend für Gänsehaut und Applaus", weiß sie aus dem Vorjahr.

“Wir sind sehr stolz auf unser gesamtes Team. Und bald dürfen wir verraten, was das Publikum nächstes Jahr erwarten wird", so Leitner. Denn 2027 wird eine neue Produktion den Retzer Erlebniskeller erobern. 

Hollabrunn
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