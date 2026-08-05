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Niederösterreich

Bezirk Hollabrunn: Feldbrand von drei Feuerwehren rasch gelöscht

Mit Feuerpatschen hinderten die Kameraden den Brand an der Ausbreitung. Gezielte Löschangriffe führten zu raschem „Brand aus!“.
05.08.2026, 20:27

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Feldbrand bei Enzersdorf im Thale

Drei Feuerwehren waren im Einsatz, um am Mittwochnachmittag einen Feldbrand bei Enzersdorf im Thale (Bezirk Hollabrunn) unter Kontrolle zu bringen.

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Feuerpatschen kamen zum Einsatz

Die Wullersdorfer Feuerwehr rückte mit 19 Mitgliedern und drei Fahrzeugen aus. Am Einsatzort war die örtliche Feuerwehr bereits mit Feuerpatschen im Einsatz und dämmte die weitere Ausbreitung damit teilweise ein. Die Wullersdorfer Kameraden unterstützten sofort mit der Schnellangriffseinrichtung ihres Tanklöschfahrzeuges sowie mit weiteren Feuerpatschen.

Feldbrand bei Enzersdorf im Thale

Die Feuerwehren Enzersdorf/Thale, Wullersdorf und Hollabrunn löschten am Mittwoch einen Feldbrand bei Enzersdorf im Thale.

Feldbrand bei Enzersdorf im Thale

Die Feuerwehren Enzersdorf/Thale, Wullersdorf und Hollabrunn löschten am Mittwoch einen Feldbrand bei Enzersdorf im Thale.

Feldbrand bei Enzersdorf im Thale

Die Feuerwehren Enzersdorf/Thale, Wullersdorf und Hollabrunn löschten am Mittwoch einen Feldbrand bei Enzersdorf im Thale.

Feldbrand bei Enzersdorf im Thale

Die Feuerwehren Enzersdorf/Thale, Wullersdorf und Hollabrunn löschten am Mittwoch einen Feldbrand bei Enzersdorf im Thale.

Feldbrand bei Enzersdorf im Thale

Die Feuerwehren Enzersdorf/Thale, Wullersdorf und Hollabrunn löschten am Mittwoch einen Feldbrand bei Enzersdorf im Thale.

Feldbrand bei Enzersdorf im Thale

Die Feuerwehren Enzersdorf/Thale, Wullersdorf und Hollabrunn löschten am Mittwoch einen Feldbrand bei Enzersdorf im Thale.

Feldbrand bei Enzersdorf im Thale

Die Feuerwehren Enzersdorf/Thale, Wullersdorf und Hollabrunn löschten am Mittwoch einen Feldbrand bei Enzersdorf im Thale.

Feldbrand bei Enzersdorf im Thale

Die Feuerwehren Enzersdorf/Thale, Wullersdorf und Hollabrunn löschten am Mittwoch einen Feldbrand bei Enzersdorf im Thale.

Feldbrand bei Enzersdorf im Thale

Die Feuerwehren Enzersdorf/Thale, Wullersdorf und Hollabrunn löschten am Mittwoch einen Feldbrand bei Enzersdorf im Thale.

Gemeinsam mit der FF Hollabrunn, die zusätzliche Löschleitungen vornahm, wurde der Brand rasch unter Kontrolle gebracht. Nach rund 30 Minuten hieß es schließlich „Brand aus!“.

Hollabrunn
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