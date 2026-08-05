Bezirk Hollabrunn: Feldbrand von drei Feuerwehren rasch gelöscht
Drei Feuerwehren waren im Einsatz, um am Mittwochnachmittag einen Feldbrand bei Enzersdorf im Thale (Bezirk Hollabrunn) unter Kontrolle zu bringen.
Feuerpatschen kamen zum Einsatz
Die Wullersdorfer Feuerwehr rückte mit 19 Mitgliedern und drei Fahrzeugen aus. Am Einsatzort war die örtliche Feuerwehr bereits mit Feuerpatschen im Einsatz und dämmte die weitere Ausbreitung damit teilweise ein. Die Wullersdorfer Kameraden unterstützten sofort mit der Schnellangriffseinrichtung ihres Tanklöschfahrzeuges sowie mit weiteren Feuerpatschen.
Die Feuerwehren Enzersdorf/Thale, Wullersdorf und Hollabrunn löschten am Mittwoch einen Feldbrand bei Enzersdorf im Thale.
Die Feuerwehren Enzersdorf/Thale, Wullersdorf und Hollabrunn löschten am Mittwoch einen Feldbrand bei Enzersdorf im Thale.
Die Feuerwehren Enzersdorf/Thale, Wullersdorf und Hollabrunn löschten am Mittwoch einen Feldbrand bei Enzersdorf im Thale.
Die Feuerwehren Enzersdorf/Thale, Wullersdorf und Hollabrunn löschten am Mittwoch einen Feldbrand bei Enzersdorf im Thale.
Die Feuerwehren Enzersdorf/Thale, Wullersdorf und Hollabrunn löschten am Mittwoch einen Feldbrand bei Enzersdorf im Thale.
Die Feuerwehren Enzersdorf/Thale, Wullersdorf und Hollabrunn löschten am Mittwoch einen Feldbrand bei Enzersdorf im Thale.
Die Feuerwehren Enzersdorf/Thale, Wullersdorf und Hollabrunn löschten am Mittwoch einen Feldbrand bei Enzersdorf im Thale.
Die Feuerwehren Enzersdorf/Thale, Wullersdorf und Hollabrunn löschten am Mittwoch einen Feldbrand bei Enzersdorf im Thale.
Die Feuerwehren Enzersdorf/Thale, Wullersdorf und Hollabrunn löschten am Mittwoch einen Feldbrand bei Enzersdorf im Thale.
Gemeinsam mit der FF Hollabrunn, die zusätzliche Löschleitungen vornahm, wurde der Brand rasch unter Kontrolle gebracht. Nach rund 30 Minuten hieß es schließlich „Brand aus!“.
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