Am 17. August 1784 erteilte der Sohn Maria Theresias „jedermann die Freyheit, die von ihm selbst erzeugten Lebensmittel, Wein und Obstmost, zu allen Zeiten des Jahrs, wie, wann und zu welchem Preise er will, zu verkaufen oder auszuschenken.“ Dieses „Buschenschank-Patent“ gilt als Geburtsstunde des Heurigen.

Neu war die Erlaubnis, den eigenen Wein auszuschenken, dennoch nicht. Schon ab dem 13. Jahrhundert gab es das „Leutgeben“, mit dem , zeitlich begrenzt, der Wein aus eigener Produktion entgeltlich ausgegeben werden durfte. Erst war es ein Privileg der Herrschaften, später war das „leutgeben“ jedem Weingartenbesitzer erlaubt. 1380 gewährte etwa Herzog Albrecht III. den Bürgern von Gumpoldskirchen das Recht, den Wein im Ort zu verkaufen. Wer „leutgeben“ wollte, musste einen „Weinzeiger“ an das Haus stecken – ein Symbol, das sich gehalten hat. Mit dem Dekret Josef II., mit dem er Missstände im Gast- und Schankgewerbe sowie Streiterein zwischen Weinhauern und Wirten beenden wollte, verbesserte sich die wirtschaftliche Lage vieler Weinbaubetriebe.