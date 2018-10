Weinlese vor dem Abschluss: Verrückter Jahrgang mit viel Aroma

Seit mehr als 40 Jahren ist er Winzer mit Leib und Seele. Man könnte annehmen, dass er im Weingarten schon alles miterlebt hat. Doch das, was er heuer zu sehen bekam, war selbst für ihn außergewöhnlich. „So ein verrücktes Jahr wie 2018, kannte ich bisher nicht“, erzählt der Wachauer Top-Winzer Franz Hirtzberger aus Spitz an der Donau. Der 67-Jährige und seine Erntehelfer sind hoch über der malerischen Ortschaft in der Riede Singerriedel eifrig bei der Arbeit. Ein zielsicherer Schnitt mit der Baumschere, ein strenger Blick und wenn die Trauben ohne Fäule sind, wandern sie unverzüglich in den Kübel. Spricht man Hirtzberger auf seine fachliche Einschätzung an, rechnet er mit einem ähnlichen Jahrhundertjahrgang wie 2006.

Während sich andere Weinbauern freuen, dass ihre Trauben schon im Keller sind, befindet sich die Winzer-Dynastie Hirtzberger noch im Lesestress. Zwar birgt es ein Risiko, die Trauben wegen des raschen Wachstums – bedingt durch die lange Hitzeperiode – länger hängen zu lassen, doch das nimmt Hirtzberger in Kauf, weil es ihm um ein wesentliches Merkmal geht: „Meine Trauben sollen die volle physiologische Reife erreichen. Bei den langlebigen Weinen ist das von besonderer Bedeutung“, sagt der 67-Jährige. Die heißen Sonnentage und kühlen Nächte seien jetzt wertvoll und würden dem Wein seinen Charakter verleihen. „So können die Trauben mehr Aroma speichern“, sagt Hirtzberger.

Einziges Manko bisher: Der massive Regen Anfang September hat für Fäule beim Riesling gesorgt. „Wir mussten viel selektieren. Daher ist die Menge heuer kleiner. Dafür sind die verbliebenen Trauben hochwertiger“, schildert der Weinhauer, der heuer von Weinen mit milder Säure und ausgeprägter Sortenaromatik ausgeht.