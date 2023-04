Weingut Pferschy-Seper lädt wieder zum Tag der offenen Tür

Der Nachwuchs und Tag der offenen Tür

Als nächste Generation steht Tochter Anna Seper in den Startlöchern. Die 28-Jährige wurde 2022 zur beliebtesten Nachwuchswinzerin gewählt und hat im Oktober ihren Meister in Weinbau- und Kellerwirtschaft abgeschlossen. Erfahrung hat sie im Napa Valley in den USA, in Südamerika und Spanien gesammelt.

Einblicke in die Arbeit von nunmehr 305 Jahren können Interessierte am 15. April bekommen. Da veranstaltet Birgit Pferschy-Seper von 11 bis 19 Uhr ihren traditionellen Tag der offenen Tür.

Neben einer Kellerführung und einer Blindverkostung von Wein und Säften findet auch eine „historische Weinverkostung“ statt. Dabei stehen nicht die 19 Proben und die Schmankerln des Wiesmayerhofs im Mittelpunkt, sondern Margarete Pferschy. Die Senior-Chefin erzählt „alte G’schichten“ vom Weinbau anno dazumal.

Zudem können Fässer bemalt und Etiketten gestaltet werden. Kunstinteressierte dürfen sich über Werke von Natascha T. Walker freuen.