Das Weingut Artner aus Trumau gewinnt den Winzercup 2026
In drei Vorrunden im Februar, März und April waren die Finalisten des diesjährigen „Winzercups“ von Organisator Thomas Lenger ermittelt worden. Das Finale ging nun im Restaurant „Fontana“ in Oberwaltersdorf über die Bühne.
Die Weingüter Nepomukhof (Göttlesbrunn, Bezirk Bruck an der Leitha), Artner aus Trumau (Bezirk Baden) und Piriwe (Traiskirchen, Bezirk Baden) hatten sich dafür qualifiziert. Und sie lieferten einander ein spannendes Duell um den Sieg.
Küchenchef Oliver Hoffinger servierte ein exklusives Fünf-Gänge-Menü. Zu jedem Gang reichte jeder der drei Winzer einen Wein, der von den Gästen blind verkostet wurde. Die Teilnehmer entschieden anschließend, welcher Wein ihrer Meinung nach am besten zum jeweiligen Gericht passte.
Rasche Führung für Piriwe.
Und zunächst sah alles nach einem klaren Sieg für Josef Piriwe aus. Er setzte sich zum ersten Gang – Ingwer-Orange-Karotte mit geräuchertem Frischkäse und Petersilienöl – mit seinem Weißburgunder Ouvertüre 2023 durch. Als Begleiter zu Gang zwei, einer Honigmelonen-Kaltschale mit Prosciutto, überzeugte dann Piriwes „Pet Nat 2022“ - er ging mit 2:0:0 in Führung.
Doch die Wende begann beim dritten Gang. Zur Garnele mit Fragole Sarde, getrockneten Tomaten und Krustentierschaum überzeugte Andreas Artner mit seinem Sauvignon Blanc 2025.
Und er konnte beim Hauptgang, rosa gebratenem Iberico-Schweinsfilet mit Erdäpfel-Röstzwiebel-Püree und Erbsenschoten, mit seinem „Elixier 2015“ zum 2:2 ausgleichen. Die Entscheidung fiel somit erst beim Dessert. Zu dreierlei Schokolade mit Sauerkirschen hatte Artner mit einer Rotgipfler Beerenauslese 2022 die Nase vorn. Er siegte vor der Pinot Noir Beerenauslese 2018 vom Weingut Piriwe und der Auslese 2018 vom Weingut Nepomukhof.
„Großartige Winzer.“
Veranstalter Thomas Lenger zog eine positive Bilanz: „Es war wieder ein spannendes kulinarisches Duell von drei großartigen Winzern, die hervorragende Weine zu einem ausgezeichneten Menü von Oliver Hoffinger servierten. Besonders freut mich, dass auch heuer wieder so viele Gäste unsere Veranstaltungen besucht haben und wir gemeinsam vier genussvolle Abende erleben durften.“
Und er lädt ein zur „Winzercup-Sommertour“. An mehreren Donnerstagen im Juni werden mit einem Oldtimer Cabrio Bus die drei Winzercup-Lokale besucht. Die Teilnehmer erwartet an jeder Station ein kulinarischer Gang mit passender Weinbegleitung. Weitere Informationen und Tickets gibt es unter www.winzercup.at.
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