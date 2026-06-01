Das Weingut Artner aus Trumau gewinnt den Winzercup 2026

In drei Vorrunden im Februar, März und April waren die Finalisten des diesjährigen „Winzercups“ von Organisator Thomas Lenger ermittelt worden. Das Finale ging nun im Restaurant „Fontana“ in Oberwaltersdorf über die Bühne. Die Weingüter Nepomukhof (Göttlesbrunn, Bezirk Bruck an der Leitha), Artner aus Trumau (Bezirk Baden) und Piriwe (Traiskirchen, Bezirk Baden) hatten sich dafür qualifiziert. Und sie lieferten einander ein spannendes Duell um den Sieg.

Küchenchef Oliver Hoffinger servierte ein exklusives Fünf-Gänge-Menü. Zu jedem Gang reichte jeder der drei Winzer einen Wein, der von den Gästen blind verkostet wurde. Die Teilnehmer entschieden anschließend, welcher Wein ihrer Meinung nach am besten zum jeweiligen Gericht passte. Rasche Führung für Piriwe. Und zunächst sah alles nach einem klaren Sieg für Josef Piriwe aus. Er setzte sich zum ersten Gang – Ingwer-Orange-Karotte mit geräuchertem Frischkäse und Petersilienöl – mit seinem Weißburgunder Ouvertüre 2023 durch. Als Begleiter zu Gang zwei, einer Honigmelonen-Kaltschale mit Prosciutto, überzeugte dann Piriwes „Pet Nat 2022“ - er ging mit 2:0:0 in Führung. Doch die Wende begann beim dritten Gang. Zur Garnele mit Fragole Sarde, getrockneten Tomaten und Krustentierschaum überzeugte Andreas Artner mit seinem Sauvignon Blanc 2025.