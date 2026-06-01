Von Kinderlärm gestört: Pensionist gab in Neunkirchen Schuss ab
Großeinsatz der Polizei Sonntagabend nach einer brenzligen Situation in der Bezirkshauptstadt Neunkirchen. Weil er sich anscheinend vom Lärm der spielenden Kinder in seiner Nachbarschaft gestört fühlte, soll ein 84-jähriger Mann zur Waffe gegriffen und einen Schuss abgegeben haben.
Die Polizei NÖ bestätigt einen entsprechenden Bericht der NÖN-Online. Die Schussabgabe hatte demnach einen Großeinsatz der Exekutive in der Blätterstraßensiedlung zur Folge.
Illegale Waffen entdeckt
Auch Kräfte der Sondereinheit Cobra rückten kurz nach 20 Uhr an die Einsatzadresse aus. Der verdächtige Mann hatte laut Polizeiangaben einen Schuss mit einer Schreckschusspistole abgegeben und ließ sich dann widerstandslos festnehmen. Bei der Nachschau im Haus wurden einige illegale Waffen entdeckt und sichergestellt.
Der 84-Jährige wurde mit einem Waffenverbot belegt und von der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.
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