Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Cobra-Einstaz

Von Kinderlärm gestört: Pensionist gab in Neunkirchen Schuss ab

Ein 84-Jähriger hatte Sonntagabend in die Luft geschossen, weil ihn der Lärm störte. Bei ihm wurden illegale Waffen entdeckt.
01.06.2026, 10:50

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zwei Polizisten der Cobra mit taktischer Ausrüstung und Gewehren.

Großeinsatz der Polizei Sonntagabend nach einer brenzligen Situation in der Bezirkshauptstadt Neunkirchen. Weil er sich anscheinend vom Lärm der spielenden Kinder in seiner Nachbarschaft gestört fühlte, soll ein 84-jähriger Mann zur Waffe gegriffen und einen Schuss abgegeben haben.

Die Polizei NÖ bestätigt einen entsprechenden Bericht der NÖN-Online. Die Schussabgabe hatte demnach einen Großeinsatz der Exekutive in der Blätterstraßensiedlung zur Folge.

Neunkirchen: So geht es nach der Neuwahl weiter

Illegale Waffen entdeckt

Auch Kräfte der Sondereinheit Cobra rückten kurz nach 20 Uhr an die Einsatzadresse aus. Der verdächtige Mann hatte laut Polizeiangaben einen Schuss mit einer Schreckschusspistole abgegeben und ließ sich dann widerstandslos festnehmen. Bei der Nachschau im Haus wurden einige illegale Waffen entdeckt und sichergestellt.

Der 84-Jährige wurde mit einem Waffenverbot belegt und von der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

Neunkirchen
kurier.at, paw  | 

Kommentare