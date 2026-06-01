Von Kinderlärm gestört: Pensionist gab in Neunkirchen Schuss ab

Großeinsatz der Polizei Sonntagabend nach einer brenzligen Situation in der Bezirkshauptstadt Neunkirchen. Weil er sich anscheinend vom Lärm der spielenden Kinder in seiner Nachbarschaft gestört fühlte, soll ein 84-jähriger Mann zur Waffe gegriffen und einen Schuss abgegeben haben.

Die Polizei NÖ bestätigt einen entsprechenden Bericht der NÖN-Online. Die Schussabgabe hatte demnach einen Großeinsatz der Exekutive in der Blätterstraßensiedlung zur Folge.