Weingarten soll verbaut werden: Winzer sehen Wachau bedroht

Auch Anton Bodenstein, Obmann des Regionalen Weinkomitees Wachau, war am Wochenende bei einem Lokalaugenschein in der sogenannten „Ried Hollerin“ in Dürnstein, wo der Gewerbebetrieb entstehen soll. „Der Verlust weiterer Flächen ist untragbar. Die Weingärten sind die Lebensgrundlage unserer Winzer und für den Qualitätstourismus“, meinte Bodenstein. Er wünscht sich, dass die Wachau eine Pilotregion wird, in der man die Reduktion der Flächenverbauung und den Ausbau des Qualitätstourismus als neue Maßstäbe sieht – dafür müsse man auch das Land Niederösterreich mit ins Boot holen, betonte der Winzer.

Andreas Nunzer, der Bürgermeister von Spitz und Obmann des (anderen) „ Arbeitskreises Wachau“, sieht die Region inzwischen auf dem richtigen Weg: „Wir arbeiten schon an einem Bebauungsplan für Spitz auf Basis des Welterbeschutzes. Weitere Gemeinden werden folgen“, sagt Nunzer. Aktuell werde auch an einem „Leitbild Bauen“ in Abstimmung mit zwei Fachexperten gearbeitet. „Für jeden Ort soll es ein Entwicklungsleitbild geben, um lösungs- und praxisorientiert Antworten auf viele Fragen zu haben“, erklärt Nunzer. Im Rahmen eines – teilweise öffentlichen – Workshops will man auch eine eigene „Baukultur für die Wachau“ erarbeiten.