Weigelsdorf: Unfassbare Tat am Friedhof erschüttert Ort

Am Friedhof Weigelsdorf sind in der Nacht auf den Karfreitag mehrere Grabstellen gewaltsam geöffnet worden. Der Vorfall sorgt für große Bestürzung.

Nach ersten Informationen wurden insgesamt acht Gräber und Grüften betroffen. Die Polizei bestätigte, dass Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls sowie Störung der Totenruhe aufgenommen wurden. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen, berichtet die NÖN.