Weigelsdorf: Unfassbare Tat am Friedhof erschüttert Ort
Am Friedhof Weigelsdorf sind in der Nacht auf den Karfreitag mehrere Grabstellen gewaltsam geöffnet worden. Der Vorfall sorgt für große Bestürzung.
Nach ersten Informationen wurden insgesamt acht Gräber und Grüften betroffen. Die Polizei bestätigte, dass Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls sowie Störung der Totenruhe aufgenommen wurden. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen, berichtet die NÖN.
Entdeckt wurde der Vorfall am Karfreitagmorgen durch einen Friedhofsbesucher. Dieser verständigte umgehend die Polizei, die noch vor Ort Ermittlungen aufnahm und Spuren sicherte.
Bereits wenige Tage zuvor, rund um den 21. oder 22. März 2026, kam es am städtischen Friedhof in Korneuburg zu einem ähnlichen Vorfall. Dort wurden 13 Grüften geöffnet und rund 40 Särge beschädigt. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht, ist derzeit unklar.
Die Polizei ersucht die Bevölkerung um Hinweise. Verdächtige Wahrnehmungen rund um den Friedhof Weigelsdorf in den vergangenen Tagen sollen gemeldet werden.
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