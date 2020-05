Wegen Ärztewechsel: "Bürger wurden extrem verunsichert"

Von den Herausforderungen weiß auch der neue Arzt. Ulrich Busch hofft jedoch, dass die Kampagne gegen ihn nun endlich eine Ende hat. "Die Patienten wurden dadurch nur extrem verunsichert." Außerdem wurden die notwendigen Karteien erst am 30. Juni übermittelt. Zeit, sich einzuarbeiten, war also nicht gegeben. Die Datenbank nun auf den neuesten Stand zu bringen, brauche etwas Zeit. "Ich will meine Patienten persönlich kennen lernen, bevor ich ihnen Medikamente verschreibe."

Bis Weihnachten hofft Busch zudem, in die neue Ordination übersiedeln zu können. Mit dem Bau wurde bereits begonnen. Drei Behandlungsräume sowie ein behinderten-gerechter Zugang versprechen genügend Platz und eine Ordination auf dem neuesten Stand.