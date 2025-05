Wechsel an Polizei-Spitze in NÖ: Neue Rolle für obersten Staatsschützer

Die Rochade ist einem prominenten Abgang geschuldet. Durch den Wechsel des bisherigen LPD-Stellvertreters Johannes Peham ins Innenministerium ist die Stelle in St. Pölten vakant geworden. Peham hat der Ruf zurück ins Ministerium ereilt. Der 44-jährige Mostviertler war im Herbst 2022 schon einmal im Innenministerium, als er zum stellvertretenden Landespolizeidirektor von Niederösterreich ernannt wurde.

Roland Scherscher (54), Leiter des Landesamtes für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung Niederösterreich (LSE), ist damit im niederösterreichischen Polizeiapparat und an der Spitze von über 4.500 Beamten die Nummer 2 – neben Landespolizeidirektor Franz Popp .

Kabinettsposten bei Karner

Nachdem Gerhard Karner (ÖVP) auch der neuen Regierung als Innenminister angehört, hat er Peham kürzlich zurück nach Wien in sein Team geholt. Er wurde dort mit der Stelle des stellvertretenden Kabinettschefs betraut. Damit musste der Spitzenjob in Niederösterreich neu besetzt werden. Mit 1. April hat Roland Scherscher die Position mitübernommen. Der 54-jährige ist damit in einer Doppelfunktion tätig, denn als Leiter des Landesamtes für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung kommt ihm derzeit eine heikle Schlüsselrolle zu.

Terror

Noch nie waren die Herausforderungen größer: Aufgrund der Terrorgefahr, des ausufernden islamistischen Extremismus sowie des Rechtsextremismus ist der Staatsschutz mehr gefordert denn je. Die Delikte in diesem Bereich haben sich in den vergangenen Jahren vervielfacht.