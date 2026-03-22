Wasser wurde knapp: Was man im Bezirk Wiener Neustadt dagegen tut
Vor dem Hintergrund des Klimawandels, „in dem Quellen versiegen und Wasser knapper wird“, seien Investitionen in eine sichere Wasserversorgung wichtiger denn je. Das erklärt auch, wieso Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Wochenende persönlich die neue Quelle Naßtal in Muggendorf (Bezirk Wiener Neustadt) offiziell in Betrieb nahm.
Bürgermeisterin Elisabeth Hollinger erinnerte an die Situation von vor ein paar Jahren, als plötzlich die Trinkwasserreserven knapp wurden und Quellen versiegten. Dies sei der Beginn der Überlegungen zu einer neuen Wasserversorgung gewesen, so die Ortschefin. „Als Gemeinde müssen wir auf die Bedürfnisse unserer Bewohner eingehen. Wir haben viele Aufgaben zu erfüllen, und eine sehr wichtige ist die Sicherung der Wasserversorgung“, erklärte Hollinger.
Blackout-sicher
Vorgestellt wurde das neue Quellen-Projekt von Vizebürgermeister und Wassermeister Michael Gschaider. Wie er erklärt, wurde bei der Planung vor allem die Nachhaltigkeitskomponente eingegangen: „Für die Energie, die für die Desinfektionsanlage benötigt wird, wurde eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher installiert. Das heißt, wir sind hier auch Blackout-sicher und können die Wasserversorgung auch ohne Notstromaggregat über längere Zeit sicherstellen.“
In Muggendorf gab es zuletzt nicht nur Investitionen in die Wasserversorgung, sondern auch in Straßen und in die Infrastruktur. Als Beispiele wurden der neu gestaltete Dorfplatz, der „MyraGreissler“ als Treffpunkt, der Glasfaserausbau, der Neubau von Gemeindestraßen sowie die geplante Errichtung eines neuen Bauhofs genannt.
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