Wasser wurde knapp: Was man im Bezirk Wiener Neustadt dagegen tut

Vor dem Hintergrund des Klimawandels, „in dem Quellen versiegen und Wasser knapper wird“, seien Investitionen in eine sichere Wasserversorgung wichtiger denn je. Das erklärt auch, wieso Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Wochenende persönlich die neue Quelle Naßtal in Muggendorf (Bezirk Wiener Neustadt) offiziell in Betrieb nahm.

Bürgermeisterin Elisabeth Hollinger erinnerte an die Situation von vor ein paar Jahren, als plötzlich die Trinkwasserreserven knapp wurden und Quellen versiegten. Dies sei der Beginn der Überlegungen zu einer neuen Wasserversorgung gewesen, so die Ortschefin. „Als Gemeinde müssen wir auf die Bedürfnisse unserer Bewohner eingehen. Wir haben viele Aufgaben zu erfüllen, und eine sehr wichtige ist die Sicherung der Wasserversorgung“, erklärte Hollinger.