Einsatzkräfte suchen vermisste Person in Rohr im Gebirge

Ein umfangreicher Einsatz mehrerer Feuerwehren und Spezialeinheiten ist derzeit in Rohr im Gebirge im Gange. Grund dafür ist eine laufende Personensuche, an der zahlreiche Einsatzkräfte aus mehreren Bezirken beteiligt sind.

Im Einsatz stehen aktuell die Freiwilligen Feuerwehren Rohr im Gebirge und Gutenstein aus dem Bezirk Wiener Neustadt. Zusätzlich wurden Kräfte aus Schwarzau im Gebirge (Bezirk Neunkirchen) sowie aus Kleinzell (Bezirk Lilienfeld) zur Unterstützung alarmiert.

Suche mit Drohnen

Die Suche wird durch spezialisierte Drohneneinheiten ergänzt. Diese stammen von der Feuerwehr Ebenfurth sowie vom Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen und ermöglichen eine effizientere Absuche des teils schwer zugänglichen Geländes aus der Luft.