Niederösterreich

Einsatzkräfte suchen vermisste Person in Rohr im Gebirge

Auch Drohnen werden eingesetzt. Mehrere Feuerwehren stehen aktuell im Einsatz. Details zur vermissten Person liegen noch nicht vor.
21.03.2026, 20:37

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Einsatzkräfte der Feuerwehren Rohr im Gebirge und Gutenstein besprechen an einer großen Karte das Suchgebiet für die vermisste Person.

Ein umfangreicher Einsatz mehrerer Feuerwehren und Spezialeinheiten ist derzeit in Rohr im Gebirge im Gange. Grund dafür ist eine laufende Personensuche, an der zahlreiche Einsatzkräfte aus mehreren Bezirken beteiligt sind.

Im Einsatz stehen aktuell die Freiwilligen Feuerwehren Rohr im Gebirge und Gutenstein aus dem Bezirk Wiener Neustadt. Zusätzlich wurden Kräfte aus Schwarzau im Gebirge (Bezirk Neunkirchen) sowie aus Kleinzell (Bezirk Lilienfeld) zur Unterstützung alarmiert.

Suche mit Drohnen

Die Suche wird durch spezialisierte Drohneneinheiten ergänzt. Diese stammen von der Feuerwehr Ebenfurth sowie vom Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen und ermöglichen eine effizientere Absuche des teils schwer zugänglichen Geländes aus der Luft.

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Keine Details zu vermisster Person

Weitere Details zur vermissten Person oder zum bisherigen Einsatzverlauf sind derzeit noch nicht bekannt. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck daran, die Suche so rasch und erfolgreich wie möglich abzuschließen.

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