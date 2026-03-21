Trockenheit im Osten: Anrainer spielten Feuerwehr in Ebreichsdorf

Die derzeit anhaltende Trockenheit führt in Ostösterreich stellenweise zu den ersten Flur- und Waldbränden. Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Ebreichsdorf zu einem Flurbrand im Bereich des Kalten Gang alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle waren bereits mehrere Anrainer damit beschäftigt, das Feuer einzudämmen.

„Bei unserem Eintreffen waren Anrainer dabei, den Brand mit Feuerlöschern unter Kontrolle zu bringen“, berichtet Einsatzleiter Michael Ditzer von der Feuerwehr Ebreichsdorf.