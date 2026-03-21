Trockenheit im Osten: Anrainer spielten Feuerwehr in Ebreichsdorf
Die derzeit anhaltende Trockenheit führt in Ostösterreich stellenweise zu den ersten Flur- und Waldbränden. Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Ebreichsdorf zu einem Flurbrand im Bereich des Kalten Gang alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle waren bereits mehrere Anrainer damit beschäftigt, das Feuer einzudämmen.
„Bei unserem Eintreffen waren Anrainer dabei, den Brand mit Feuerlöschern unter Kontrolle zu bringen“, berichtet Einsatzleiter Michael Ditzer von der Feuerwehr Ebreichsdorf.
Rauch eingeatmet
Auf der freien Fläche standen etwa 100 Quadratmeter Wiese und Busch in Brand. Die Feuerwehr übernahm in weiterer Folge die Nachlöscharbeiten, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern
Ein Anrainer dürfte bei den Löscharbeiten Rauch und Staub eingeatmet haben. Er verzichtete zunächst auf einen Transport ins Krankenhaus, begab sich jedoch anschließend selbstständig zur Kontrolle in ärztliche Behandlung.
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