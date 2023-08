Warnleuchten gingen an: Verletzter Kater aus Motorraum gerettet

Ein Happy End gab es für kürzlich für einen kleinen schwarzen Kater im Bezirk Mödling. Das Tier hatte sich im Motorraum eines Fahrzeuges verkrochen und dort Verbrennungen erlitten. Er konnte jedoch gerettet werden. Mittlerweile ist er wieder bei seinen Besitzern.

Als der Autolenker im Bezirk Mödling unterwegs war, sprangen plötzlich zahlreiche Warnleuchten in seinem Fahrzeug an. Der Mann hielt an und rief den ÖAMTC. Als der Techniker schließlich die Motorhaube öffnete, entdeckte er den schwarzen Kater sofort. Das Tier hatte aufgrund der Hitzeentwicklung Verbrennungen. Sofort packte der ÖAMTC-Mitarbeiter die Katze ein und brachte sie ins nahe Tierschutzhaus Vösendorf.

Eingeklemmt

„Beim Öffnen der Motorhaube des schadhaften Fahrzeugs habe ich die Katze sofort bemerkt. Sie dürfte in den drehenden Keilriemen geraten sein und war im Motorraum eingeklemmt. Das arme Tier war sichtlich verletzt. Ich habe die Kleine rasch befreit und in mein Pannenfahrzeug gebracht“, erzählt ÖAMTC-Techniker Alexander Glück. „Mir war klar, dass die Katze schnellstmöglich versorgt werden muss. Ich bin wirklich froh, dass die Geschichte so gut ausgegangen ist.“