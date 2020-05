Wanderer zerstörte Wackelstein

Ihm ist das Malheur fast ein wenig peinlich. Im ersten Moment dachte ein 35-jähriger Wanderer keine Sekunde daran, dass er und seine Familie eigentlich großes Glück hatten. Als der zweifache Vater aus dem Bezirk Gmünd in der Vorwoche einen Wackelstein nahe Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, in Bewegung setzte, kippte der rund 25 Tonnen schwere Steinquader um und zerbrach in zwei Teile. Der Bürgermeister bedauert zwar den Verlust einer touristischen Natur-Attraktion, ist aber froh, dass der jungen Familie nichts passiert ist.



"Nie und nimmer konnten wir uns vorstellen, dass der Stein jemals kippen könnte. Seit meiner Kindheit kannte ich den Wackelstein, für den man viel Kraft aufwenden muss, um ihn in Schwingung zu versetzen", sagt Maximilian Igelsböck, Bürgermeister in Groß Gerungs.



Als der 35-jährige Wanderer aus Waldenstein seine Geschichte im Gemeindeamt meldete, waren die Zuhörer geschockt. Er hatte gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinen beiden Kindern den Wackelstein besucht, ehe es zum Unfall kam.