Waldviertler Winterdorf: Das schneesichere Mini-Skigebiet

Wenn in Niederösterreich über Skifahren gesprochen wird, geht es in den meisten Fällen um große Regionen wie Hochkar oder Semmering. Nur wenige kennen das „gallische“ Winterdorf Kirchbach im Bezirk Zwettl mitten im Waldviertel, das zwar nur auf rund 700 Meter Seehöhe liegt, aber dank Mikroklimas und moderner Pistenbeschneiung durchaus auch in Zukunft schneesicherer sein wird als viele andere Skidorados in höheren Lagen. Dem stimmen Klimatologen auf Anfrage des KURIER zu. Deshalb fördert das Land Niederösterreich den weiteren Ausbau des „Schidorfs“, wie es offiziell bezeichnet wird, um daraus einen regionalen Nahversorger für Nachwuchsskiläufer zu machen.

Schon jetzt lernen auf der knapp 800 Meter langen Skipiste, die auch abends bei Flutlicht befahren werden kann, rund 500 Kinder pro Jahr in organisierten Kursen Skifahren. Einer, der hier sozusagen aufgewachsen ist, heißt Thomas Hahn. Der 27-Jährige wedelt nicht nur regelmäßig über den inzwischen tief verschneiten Nordhang, sondern gehört auch zum Liftteam. Er kümmert sich neben „Schneehans“ Johann Weichselbaum um die Präparierung der Skipiste.