Waldviertler Spitzenklub vor Rauswurf

2 Jahre nach der Gründung gelang dem Volleyballverein Arbesbach bereits der Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Nur drei Jahre später holten die Waldviertler den ersten Platz in der Zweiten Bundesliga und stiegen in die höchste Spielklasse Österreichs auf. Den größten Vereinserfolg schafften sie im Vorjahr in der "Austrian Volley League". Die Arbesbacher belegten den dritten Platz in der ersten Bundesliga, den zweiten Platz im Österreich-Cup und schafften gleichzeitig den Aufstieg in den Europa-Cup.