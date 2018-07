Waldviertler Landwirt schreibt Historienromane

Neben der „bildgewaltigen Geschichte des Meisterdiebs“, wie es sein deutscher Verlag „edition digital“ beschreibt, lässt er auch die längst vergessene Welt des geheimnisumwitterten Templerordens mit all ihrer weltumspannenden Mystik wieder aufleben. Hiess gibt Einblicke in die damalige, düstere Zeit des französischen Absolutismus – die Geschichten spielen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als der Sonnenkönig Ludwig XIV. in Frankreich regierte.

„Um möglichst detailgetreu zu schreiben, habe ich viel recherchiert. Kreative Sätze sind mir auch während der Arbeit auf dem Feld immer wieder eingefallen“, sagt der 29-Jährige, der sich als Autodidakt sieht. Künftig will er sich nicht nur historischen Themen, sondern auch Genres wie Fantasy oder Thriller widmen.

Arnold Hiess: Leben auf Messers Schneide. Edition digital, 424 Seiten, 16,80 Euro. ISBN: 978-3-95655-893-1