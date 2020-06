Waldviertler Käsemacher wollen wieder gesund wachsen

Der wirtschaftliche Schleuderkurs der Waldviertler "Käsemacher" mit Standorten in Vitis, Bezirk Waidhofen an der Thaya, und Heidenreichstein, Bezirk Gmünd, hat im vergangenen Sommer für Aufsehen gesorgt. Viele Kunden und Zulieferer waren geschockt, als sie erfuhren, dass der regionale Leitbetrieb, der mit innovativen Käseprodukten wie Schafkäsebällchen, gefüllten Peppersweets und Salamikäseröllchen punktet, in die Insolvenz schlitterte.

Ein Jahr später sitzen zwei junge Geschäftsführerinnen in der Chefetage, die sich jetzt darum kümmern, dass die Firma mit zirka 180 Mitarbeitern wieder gesund wachsen kann.