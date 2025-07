Waldviertler Hundebox-Fall: Nachbarin nicht mehr im Maßnahmenvollzug

Als Anstifterin hatte die Frau 14 Jahre Haft ausgefasst, aufgrund ihrer angeblichen Gefährlichkeit war sie ebenfalls in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden.

Im Waldviertler Hundebox-Fall - eine Mutter hatte ihren damals zwölf Jahre alten Sohn in ein derartiges Behältnis gesperrt, wofür sie 20 Jahre Haft ausfasste und zusätzlich in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht wurde - befindet sich die Nachbarin nicht mehr im Maßnahmenvollzug .

Diese Maßnahme wurde nun allerdings aufgehoben. Mit Beschluss des Landesgerichts Steyr als zuständigem Vollzugsgericht wurde die Nachbarin am vergangenen Donnerstag bedingt aus dem Maßnahmenvollzug entlassen und verbüßt nun die über sie verhängte, zeitlich befristete Sanktion im regulären Strafvollzug. Das teilte ihr nunmehriger Anwalt Daniel Strauss der APA mit.

Neuer Verteidiger kritisiert bisherigen Gutachter

"Meine Mandantin wurde über ein Jahr im Maßnahmenvollzug angehalten, obwohl sie - wie ein neues psychiatrisches Gutachten bestätigt - an keiner schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung leidet. Vor diesem Hintergrund muss man den ganzen Fall in einem neuen Licht sehen, wurde meine Mandantin doch als die handlungsbestimmende manipulative Triebfeder dargestellt", hielt Strauss am Dienstag fest.

Der Fall zeige, "welchen Einfluss die oft mangelhaften psychiatrischen Sachverständigengutachten in Österreich haben". Strauss kündigte im Gespräch mit der APA an, er werde "die Möglichkeiten einer Korrektur des bereits rechtskräftigen Urteils des Landesgerichts Krems prüfen".