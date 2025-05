Adelheid Kastner: "Die Welt wäre eine bessere, wenn weniger feig wären“

Heidi Kastner: Eher wenig feig. Es gibt sicher Situationen, wo auch ich feig wäre und vermutlich nicht mein Leben riskiere, außer es geht um Menschen, die mir ganz, ganz wichtig sind. Aber wenn es darum geht, sich zu positionieren, seine Meinung zu artikulieren, sich auch gegen eine Gruppe zu stellen, die eine Meinung vertritt, die für mich nicht vertretbar ist, dann habe ich das eigentlich immer gemacht. Ich habe damit auch durchaus negative Erfahrungen gesammelt. Ich mache das heute vielleicht auf eine etwas klügere Art, weniger konfrontativ.

Sie haben mir gesagt, dass das feig sein weniger wird. Warum wird es weniger?

Vermutlich wird mir mit zunehmendem Alter weniger wichtig, was andere von mir denken. Es hat wenig Sinn sich zu verbiegen und einen Anschein zu erwecken, der nicht der Wahrheit entspricht. Ich bin selbstsicherer und auch wieder nicht. Ich hinterfrage mich mit zunehmendem Alter mehr, als ich das früher getan habe. Ich bin auch eher geneigt, meine Positionen zu adaptieren, wenn zusätzliche Erkenntnisse kommen. Ich bin heute auch weniger stur.

Sie haben in Ihrer beruflichen Tätigkeit mit Schwerverbrechern zu tun. Können Sie sich es überhaupt leisten, feig zu sein?

Es kommt darauf an, was man unter Feigheit versteht. Es gäbe zum Beispiel die Feigheit, nicht seine fachliche Position zu vertreten, sondern das Ergebnis zu liefern, das der Auftraggeber haben will. Das habe ich nie getan, ich halte das moralisch für verwerflich. Da habe ich mich auch durchaus mit Richtern in Gerichtsverhandlungen angelegt.

Wenn ich mich bei Untersuchungen von Personen zu fürchten anfange und ich mich in der Gesprächsführung nicht mehr entspannen kann, dann gehe ich. In so einer Situation zu bleiben, hielte ich für dumm. In 21 Jahren bin ich zweimal gegangen.

Sie bezeichnen das Vermeiden klarer Positionen als feig.

Es geht primär darum, für sich einmal eine klare Position zu finden. Was sind die Werte, die ich nicht verraten möchte? Was gehört für mich zum anständigen Leben dazu? In einem zweiten Schritt sollte man das auch gegebenenfalls vertreten. Wenn man das nicht macht, um zum Beispiel in einer Beziehung nicht alleine überzubleiben, dann bleibt man in einer Beziehung, von der man natürlich weiß, dass sie einem nicht guttut.

Dafür wird es Gründe geben.

Da gibt es viele Gründe, warum man das vermeidet. Weil man die Beziehung aus Gründen der Bequemlichkeit so lassen will oder der Kinder wegen. Aber das ist überhaupt die feigste Version der Begründung, denn Kinder haben ein sehr gutes Sensorium für Spannung. Es ist für Kinder eine Zumutung, in einem pausenlosen Zustand der Spannung leben zu müssen. Wenn man selbst schon Bauchweh bekommt, wenn man heimkommt, dann geht es Kindern nicht viel anders. Nur haben diese keine Alternative. Das sind Situationen, in denen die Feigheit ins Spiel kommt.

Wollen Sie Ihr Buch auch als Plädoyer gegen die Feigheit verstanden wissen?

Durchaus. Das ist ja keine wissenschaftliche Abhandlung. Es ist prinzipiell einmal meine Position. Es ist ein Essay und kein wissenschaftliches Werk. Sie läuft darauf hin aus, dass es um die Welt besser bestellt wäre, wenn weniger Menschen feig wären.

Wie kann das erreicht werden?

Wenn man bei sich anfängt. Das Problem mit der Welt verändern ist, dass man immer weiß, wie sie verändert werden muss. Und die Welt verändern hat den Haken, dass man es nicht zustande bringt. Das Einzige, was man in der Welt verändern kann, ist die eigene Position. Weltverbessern fängt immer damit an, dass man bei sich selbst nachdenkt. Das Einzige, worauf ich wirklich Einfluss habe, ist das eigene Verhalten und die eigene Positionierung.

Lässt sich das in einem höheren Alter noch erlernen?

Ja, wir sind bis ins hohe Alter lernfähig.