Webportal soll Geld für Projekte sammeln

In den USA ist es bereits gängige Praxis, als Firmengründer oder Projektbetreiber via Internetportal nach dem Kapital privater Geldgeber zu greifen. Ein ähnliches Modell will nun auch das Wirtschaftsforum Waldviertel gemeinsam mit dem Verein Interkomm schaffen, um mithilfe einer Internetplattform Geld aus der Region für Projekte in der Region zu sammeln. Noch in dieser Woche ist die Gründung der Firma „Regional Funding Waldviertel“ geplant, die das Ziel hat, eine rechtlich sichere Basis zu bieten, um einen legalen Geldfluss zu ermöglichen.

Wer als Neo-Chef Sicherheiten vorweisen kann, hat es leicht, einen Bankkredit zu erhalten. Wesentlich schwerer haben es diejenigen, die mit einer neuen Idee in einem Geldinstitut vorstellig werden. Damit auch solche Firmen und Gemeinden für die Umsetzung mehr Eigenkapital haben, will die Regional Funding Waldviertel GmbH eine eigene Internetseite anbieten, auf der die neuen Projekte präsentiert werden.