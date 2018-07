Waldviertel: Realitätsnahes Training mit scharfen Waffen

Dutzende Soldaten marschieren zügig hinauf auf den Aussichtshügel. Oben haben schon 200 bis 300 andere mitten auf der Wiese Platz genommen, führen untereinander Gespräche oder starren auf ihre Smartphones. Aus mehreren rundherum aufgestellten Lautsprechern dröhnt „It’s My Life“ von Bon Jovi. Während die ranghohen Offiziere auf dem Kommando-Hochstand die letzten Vorbereitungen treffen, warten die Zuseher, bis das Spektakel beginnt.

Was so wirkt, wie der Augenblick vor einer Kinovorführung unter freiem Himmel, ist allerdings der Moment vor einer groß angelegten Übung des Bundesheeres mit 300 Soldaten und allen in Österreich vorhandenen Waffensystemen auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig im Waldviertel. Erstmals sind auch zwei bewaffnete Eurofighter Typhoon mit dabei, die einen Luft-Boden-Einsatz demonstrieren.