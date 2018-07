Waldviertel: Lockmittel gegen Ärztemangel

Mediziner sind Mangelware. Laut Zahlen der Ärztekammer Niederösterreich gingen im Vorjahr 48 Spitalsärzte in Rente. Aufgrund der anhaltenden Pensionswelle ist keine Entwarnung in Sicht. 2025 werden fast doppelt so viele angestellte Mediziner ihren Ruhestand antreten.

Während die Situation in den urbanen Krankenhäusern noch etwas entspannter ist, spitzt sich der Medizinermangel auf dem Land weiter zu. Daher wäre eine größere Zahl an Studienplätzen wichtig, meint Manfred Weissinger, ärztlicher Leiter der drei Landeskliniken Gmünd, Waidhofen an der Thaya und Zwettl: „Die Ärzte, die heute fertig werden, haben quasi alle Türen in ganz Österreich, aber auch in Deutschland oder in der Schweiz offen, weil sie bitter gebraucht werden. Gerade wir in der Peripherie müssen uns um sie besonders bemühen.“