Neues Angebot: Günstigere Tickets für mehrere Kulturbetriebe

Häufig ist es die Suche nach Erholung im Grünen, die zu einem Ausflug ins Waldviertel führt. Doch auch kulturell hat die Region einiges zu bieten, findet Ruth Schremmer vom Kunstmuseum Waldviertel: „Das Theater und die Musik und die bildende Kunst. Es gibt so viele Facetten.“ Um die Betriebe sichtbarer zu machen, auf ihre Angebote hinzuweisen und den Gästen Ermäßigungen anzubieten, wurde kürzlich eine neue Partnerschaft ins Leben gerufen.

Im Rahmen der Aktion haben sich neben dem Kunstmuseum bisher die Oper Burg Gars, das Schloss Weitra Festival und das Waldviertler Hoftheater zusammengeschlossen. Ziel ist auch, künftig zusätzliche Kulturstätten in den Verband aufzunehmen. Gemeinsamer Auftritt Schremmer spricht von einem „gegenseitigen Unterstützen und Bekanntmachen“. Häufig würden Einrichtungen wie das Kunstmuseum aufgrund der geografischen Lage als mögliches Ausflugsziel übersehen. Zudem entstehe durch die Zusammenarbeit das Gefühl einer Kulturgemeinschaft im Nordwesten Niederösterreichs. „Wir sind keine Einzelwesen. Wir wollen das Waldviertel als Gesamtes als starke Kulturregion positionieren“, so Schremmer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kultur Konjunktur Doris Moser (Schloss Weitra Festival), Ruth Schremmer (Kunstmuseum Waldviertel) und Bianca Erlinger (Oper Burg Gars) sind unter anderem Teil der Partnerschaft.