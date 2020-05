Bürger kritisieren Zonenplan für Windkraftparks

Sechs Monate nach dem Widmungsstopp für Windkraftanlagen kommt wieder Hektik in das heikle Thema. Die Mitglieder der Waldviertler Bürgerinitiativen sind beunruhigt, weil sie erste Infos hätten, aus denen hervorgeht, dass sich am neu entwickelten Zonenplan für künftige Windparks in NÖ so gut wie nichts ändert. Die Landesvertreter kontern: Das Zitieren aus einem unfertigen Entwurf sei kontraproduktiv und verunsichere die Bürger.

Seit die Zonierung läuft, um jene Flächen zu benennen, in denen auch künftig noch Windkraftanlagen erlaubt sind, stecken die Anrainer etwa in Japons, Bezirk Horn, oder in Groß Siegharts, Bezirk Waidhofen an der Thaya, große Hoffnungen in die Überprüfung der vorgesehenen Flächen. Sie fordern einen Mindestabstand, um ihre Lebensqualität zu schützen.