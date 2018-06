Waldviertel: Borkenkäfer zwingt Heer zur Kapitulation

Die unaufhaltsame Borkenkäfer-Invasion nimmt im Waldviertel eine noch nie da gewesene Dimension an. Alleine die Ausmaße am Truppenübungsplatz Allentsteig reichen schon so weit, dass die Käferarmee das Bundesheer an den Rand der Kapitulation drängt. Tausende befallene Fichtenbäume können in der von Blindgängern verseuchten Sperrzone nicht weggebracht werden, weil dafür die spezielle „Bewaffnung“ fehlt. Jetzt ist das Militär europaweit auf der Suche nach einer entsprechenden Firma, die den Sonderauftrag übernehmen könnte.

Ungefähr 130.000 Festmeter befallenes Fichtenholz befinden sich derzeit in der militärischen Sperrzone, in der wegen vieler Blindgänger absolutes Betretungsverbot gilt. Das ist ungefähr ein Zwölftel der gesamten Schadholzmenge, die im Vorjahr landesweit anfiel. Um trotzdem befallene Bäume auf dem Übungsgelände gefahrlos umsägen und abtransportieren zu können, fehlen mehrere splittersichere Harvester, also schweres Holzfällergerät.

Das Problem spitzt sich aber noch zu: Weil heuer erst die erste Generation des Borkenkäfers in vielen Fichtenwäldern wütet und die Population sich explosionsartig vermehren kann, könnte die Menge des Schadholzes in den kommenden Wochen noch um ein Vielfaches steigen. „Wenn es weiterhin so trocken bleibt, wird alles noch schwieriger. Wie intensiv, ist noch nicht abschätzbar“, erklärt Andreas Berger, Zuständiger am Truppenübungsplatz. Das Forstpersonal sei jedoch keinesfalls untätig, meint er. „An den betretbaren Randbereichen des Truppenübungsplatzes nutzen wir alle verfügbaren Kräfte, damit wir das Ausbreiten des Borkenkäfers auf die benachbarten Wälder verhindern können“, betont Berger.